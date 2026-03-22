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Klare Dominanz der deutschen Teams

Augsburger EV gewinnt das 14. International Spring Tournament U8 in Bozen

Sonntag, 22. März 2026 | 20:28 Uhr
Augsburger EV
HCB Foxes Academy/Augsburger EV
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Von: ka

Bozen – Mit dem Gesamtsieg der Nachwuchsspieler des Augsburger EV geht die vierzehnte Ausgabe des „Memorial Giancarlo e Michele Bolognini“ zu Ende. Das International Spring Tournament U8 ist ein Eishockey-Turnier, an dem die Bayern seit der ersten Austragung teilnehmen. Sie gewannen das Turnier bereits damals und sind bis heute die einzige deutsche Mannschaft, die sich den Pokal sichern konnte. Die diesjährige Ausgabe war von einer klaren Dominanz der deutschen Teams geprägt, insbesondere aus Bayern: Den zweiten Platz belegte der EV Landshut, gefolgt vom ERC Ingolstadt. Auf Rang vier landeten die Eisbären Juniors Berlin.

HCB Foxes Academy/International Spring Tournament

Auch in diesem Jahr war das Teilnehmerfeld sehr ausgeglichen: Viele Spiele wurden erst im Penaltyschießen entschieden, so auch das der Gastgeber HCB Foxes Academy, die bei der Niederlage gegen Ingolstadt erst nach acht Shootout-Versuchen unterlagen und das Turnier anschließend auf dem siebten Platz beendeten, nachdem sie – erneut im Penaltyschießen – gegen den KAC gewonnen hatten. Der Preis für die beste Fangruppe ging hingegen an die Slowenen vom HK Slavija Junior. Am Samstag verfolgten auch der Trainer und der Sportdirektor der italienischen Eishockey-Nationalmannschaft, Jukka Jalonen und Stefan Zisser, die Leistungen der jungen Athleten.

Bei der Siegerehrung wurde ein Grußwort der Familie Bolognini überbracht. An der Zeremonie nahmen außerdem Stephan Konder, Vizebürgermeister der Stadt Bozen in Vertretung des Hauptsponsors des Turniers Sparkasse, die Sportstadträtin der Stadt Bozen Patrizia Brillo sowie der Präsident des Hockey Club Bozen, Michele Nobile, teil.

„Als Verein sind wir stolz darauf, dieses Turnier organisiert zu haben – ein Ereignis von großem sportlichem und pädagogischem Wert. Veranstaltungen wie diese sind eine wichtige Gelegenheit für die Entwicklung der Kinder, nicht nur als Sportler, sondern vor allem als Menschen, im Zeichen der echten Werte des Sports“, erklärte Ruggero Rossi De Mio, Präsident der HCB Foxes Academy.

HCB Foxes Academy/Augsburger EV

Unabhängig von den Ergebnissen lag der wahre Erfolg der Veranstaltung im Rahmenprogramm: ein echtes Hockeyfest, mit voll besetzten Rängen in der Sparkasse Arena und farbenfrohen Fangruppen, die über das gesamte Wochenende hinweg mehr als 250 junge Athleten unterstützten.

Die Endtabelle des 14. International Spring Tournament U8:

1.⁠ ⁠Augsburger EV (GER)
2.⁠ ⁠EV Landshut (GER)
3.⁠ ⁠ERC Ingolstadt (GER)
4.⁠ ⁠Eisbären Juniors Berlin (GER)
5.⁠ ⁠HC Meteor Třemošná (CZE)
6.⁠ ⁠HK Slavija Junior (SLO)
7.⁠ ⁠HCB Foxes Academy (ITA)
8.⁠ ⁠EC KAC (AUT)
9.⁠ ⁠HD Jesenice (SLO)
10.⁠ ⁠HC Škoda Plzeň (CZE)
11.⁠ ⁠HC Innsbruck (AUT)
12.⁠ ⁠HC Pustertal Junior (ITA)
13.⁠ ⁠EHC Chur (SUI)
14.⁠ ⁠EHC Kloten (SUI)
15.⁠ ⁠Annecy HC (FRA)
16.⁠ ⁠EC VSV (AUT)

Bezirk: Bozen

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