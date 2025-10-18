Aktuelle Seite: Home > Sport > Barca siegt dank Araujo-Tor erst in der Nachspielzeit
Barca siegt dank Araujo-Tor erst in der Nachspielzeit

Samstag, 18. Oktober 2025 | 21:44 Uhr
APA/APA/AFP/JOSEP LAGO
Von: APA/Reuters

Der FC Barcelona hat in Spaniens Fußball-Meisterschaft erst spät über den erwarteten Sieg jubeln können. Der zehn Minuten davor eingewechselte Verteidiger Ronald Araujo erzielte am Samstag gegen Girona in der dritten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 2:1. Barca-Trainer Hansi Flick sah das entscheidende Tor nicht mehr von der Seitenlinie aus, er hatte kurz davor die Gelb-Rote Karte gesehen und fehlt damit im anstehenden “Clasico” gegen Real Madrid.

Barcelona war in der 13. Minute in Führung gegangen, als Pedri einen Pass von Lamine Yamal im Strafraum erhielt, die Abwehrreihe überlief und mit dem linken Fuß flach ins Tor traf. Sieben Minuten später gelang Axel Witsel mit einem spektakulären Fallrückzieher der Ausgleich für Girona. Am Ende wurde es turbulent, kurz vor dem Tor flog Flick vom Platz. Der Deutsche hatte die aus seiner Sicht zu gering angezeigte Nachspielzeit kritisiert. Den Treffer von Araujo feierte er ausgelassen auf der Tribüne.

Durch den Sieg übernahm der Titelverteidiger zumindest bis Sonntag wieder die Tabellenführung vor Real. Das Duell der beiden Großclubs steht am kommenden Sonntag in Madrid am Programm.

