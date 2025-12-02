Aktuelle Seite: Home > Sport > Baumgartner schießt Leipzig ins Pokal-Viertelfinale
Christoph Baumgartner ist weiter in Torlaune

Baumgartner schießt Leipzig ins Pokal-Viertelfinale

Dienstag, 02. Dezember 2025 | 23:05 Uhr
Christoph Baumgartner ist weiter in Torlaune
APA/APA/dpa/Jan Woitas
Schriftgröße

Von: apa

Dank zweier Tore von Christoph Baumgartner steht RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der ÖFB-Teamspieler erzielte beim 3:1-Sieg der Leipziger nach Rückstand gegen Zweitligist Magdeburg die Treffer zum 2:1 und 3:1 (29., 54.). Baumgartner hat damit im laufenden Cup bereits viermal angeschrieben, hinzu kommen fünf Tore in der Bundesliga. Im Topspiel vom Dienstag setzte sich Leverkusen in Dortmund 1:0 durch.

Ibrahim Maza traf in der 34. Minute entscheidend für Bayer. Bundesliga-Dominator Bayern München ist am Mittwoch bei Union Berlin zu Gast.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
Kommentare
76
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
Christbaum mit Wappen der 116 Gemeinden in Bozen vorgestellt
Kommentare
56
Christbaum mit Wappen der 116 Gemeinden in Bozen vorgestellt
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Kommentare
55
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Kommentare
35
Ab 2026 stellt erstes Land der Welt keine Briefe mehr zu
Lebensqualität: Trient und Bozen behaupten sich erneut an der Spitze
Kommentare
30
Lebensqualität: Trient und Bozen behaupten sich erneut an der Spitze
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 