Ladendieb erbeutet 44 Tafeln Schokolade

Mittwoch, 18. Februar 2026 | 06:45 Uhr
Der Dieb war nur auf Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil scharf
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Von: apa

Ein 40-jähriger Mann ist am Samstagvormittag auf der Mariahilfer Straße in Wien-Neubau nach dem Diebstahl von 44 Tafeln Schokolade erwischt worden. Beim Diebesgut habe es sich ausschließlich um hochpreisige Markenware Schweizer Herkunft mit einem hohen Kakaoanteil gehandelt, erläuterte Landespolizei-Sprecherin Anna Gutt am Sonntag. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen gebürtigen Tschechen mit einem – jedenfalls was Süßigkeiten betrifft – erlesenen Geschmack.

Mitarbeiter eines Supermarktes hatten beobachtet, wie der Mann Lebensmittel in seinen Rucksack packte und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Er wurde vor der Filiale angehalten, als er im Begriff war, eine ebenfalls gestohlene Schnitzel-Semmel zu verzehren. Auf die Aufforderung, die entwendeten Artikel auszuhändigen, öffnete er kurzerhand seinen Rucksack und leerte den gesamten Inhalt auf die Straße. Anschließend soll er die Fäuste geballt und versucht haben, einem Supermarkt-Mitarbeiter einen Schlag zu verpassen. Der konnte ausweichen, der Angreifer verlor das Gleichgewicht, stürzte und riss dabei den anderen Mann mit zu Boden.

Der Angestellte erlitt leichte Verletzungen, eine Versorgung durch einen Rettungsdienst lehnte er allerdings ab. Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt eintrafen, habe sich der schokoaffine Tatverdächtige uneinsichtig und aggressiv verhalten und Anstalten gemacht, auf einen Polizisten loszugehen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.

Schokolade konnte sichergestellt werden

Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß wegen des Verdachts auf versuchten Diebstahl, Körperverletzung sowie versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Die Schokolade wurde sichergestellt.

