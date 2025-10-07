Aktuelle Seite: Home > Sport > Bayern-Frauen kassieren mit Naschenweng WCL-Debakel
Barcelonas Frauen hatten oft Grund zum Jubeln

Bayern-Frauen kassieren mit Naschenweng WCL-Debakel

Dienstag, 07. Oktober 2025 | 22:58 Uhr
Barcelonas Frauen hatten oft Grund zum Jubeln
APA/APA/AFP/JOSEP LAGO
Schriftgröße

Von: apa

Bayern München, in der zweiten Halbzeit mit ÖFB-Teamspielerin Katharina Naschenweng, ist mit einer heftigen Niederlage in die Women’s Champions League gestartet. Die deutschen Meisterinnen verloren am Dienstag auswärts gegen FC Barcelona 1:7. Die Finalistinnen der vergangenen Saison hatten bereits zur Pause 4:1 geführt.

Titelverteidiger Arsenal verlor ohne ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger, die nur auf der Ersatzbank saß, gegen Olympique Lyon 1:2 (1:2).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Kommentare
117
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Kommentare
54
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Kommentare
41
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Kommentare
36
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Hat man da noch Worte? – VIDEO
Kommentare
31
Hat man da noch Worte? – VIDEO
Anzeigen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 