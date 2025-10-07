Bayern-Frauen kassieren mit Naschenweng WCL-Debakel

Von: apa

Bayern München, in der zweiten Halbzeit mit ÖFB-Teamspielerin Katharina Naschenweng, ist mit einer heftigen Niederlage in die Women’s Champions League gestartet. Die deutschen Meisterinnen verloren am Dienstag auswärts gegen FC Barcelona 1:7. Die Finalistinnen der vergangenen Saison hatten bereits zur Pause 4:1 geführt.

Titelverteidiger Arsenal verlor ohne ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger, die nur auf der Ersatzbank saß, gegen Olympique Lyon 1:2 (1:2).