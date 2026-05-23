Aktuelle Seite: Home > Sport > Bayern nach 3:0 gegen Stuttgart Pokalsieger – Kane-Hattrick
Laimer und Kane jubelten über Bayerns DFB-Pokalsieg

Bayern nach 3:0 gegen Stuttgart Pokalsieger – Kane-Hattrick

Samstag, 23. Mai 2026 | 22:11 Uhr
Laimer und Kane jubelten über Bayerns DFB-Pokalsieg
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Schriftgröße

Von: APA/sda

Der FC Bayern hat zum 21. Mal den Fußball-DFB-Pokal gewonnen und sich damit auch zum Doublegewinner gekrönt. Der Meister setzte sich am Samstag im Finale im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 durch, Matchwinner war Harry Kane mit einem lupenreinen Hattrick (55., 80., 92./Elfmeter). Konrad Laimer spielte beim Rekord-Cupsieger durch und durfte über seinen dritten DFB-Pokal-Triumph jubeln. Davor hatte der Salzburger 2022 und 2023 mit RB Leipzig triumphiert.

Für die Bayern war es der erste Cupsieg seit 2020 und das 14. Double. Kane erzielte das 1:0 mit einem Kopfball, nachdem er von Michael Olise ideal bedient worden war, legte in der 80. Minute nach einer gekonnten Ballannahme im Strafraum nach und krönte seine Leistung mit dem Penaltytreffer in der Nachspielzeit. Außerdem verzeichnete der Engländer kurz vor dem 2:0 noch einen Lattenschuss.

Es war ein perfektes Finale für den Goalgetter, der zuvor alle fünf Endspiele als Profi verloren hatte – mit Tottenham in der Champions League (2019) und im englischen Ligacup (2015 und 2021) sowie mit England bei den jüngsten zwei Europameisterschaften. Stuttgart machte lange Zeit keine schlechte Figur und konnte die Offensive des FC Bayern bis zum Gegentor gut kontrollieren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Dicke Luft in Paris: “Stiller Protest gegen die zu geringen Preisgelder”
Kommentare
77
Dicke Luft in Paris: “Stiller Protest gegen die zu geringen Preisgelder”
Von Blühwiesen bis Wiesenbrüter: “Landwirtschaft leistet wichtigen Beitrag zur Biodiversität”
Kommentare
38
Von Blühwiesen bis Wiesenbrüter: “Landwirtschaft leistet wichtigen Beitrag zur Biodiversität”
Südtirol steuert auf Tierärztemangel zu
Kommentare
20
Südtirol steuert auf Tierärztemangel zu
Buschauffeur schlägt Kontrolleur: Ehefrau als Auslöser
19
Buschauffeur schlägt Kontrolleur: Ehefrau als Auslöser
BÜKV: Anpassungsmechanismus der Löhne an die Inflation wird konkreter
17
BÜKV: Anpassungsmechanismus der Löhne an die Inflation wird konkreter
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 