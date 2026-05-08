Berglauf „Uphill Bozen–Jenesien“ begeistert

Von: ka

Bozen/Jenesien – Steil, fordernd und zugleich für alle offen: Der Berglauf „Uphill Bozen–Jenesien“ hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Laufbegeisterte nach Jenesien gelockt. Das beliebte Event vereinte ambitionierten Wettkampfsport mit einem offenen Just-for-Fun-Format und sorgte für starke sportliche Leistungen wie auch für große Begeisterung entlang der Strecke.

Gestartet wurde an der Talstation der Seilbahn Bozen. Auf einer rund 4 Kilometer langen Strecke mussten die Teilnehmer 785 Höhenmeter überwinden. Gleich zu Beginn wartete mit der Straße zum Schloss Rafenstein eine der steilsten Asphaltpassagen Europas, ehe sich der Kurs über betonierte Abschnitte, Wald- und Wiesenwege bis ins Ziel am Dorfplatz von Jenesien zog. Der finale Anstieg über die Stiegen unterhalb der Kirche verlangte den Läuferinnen und Läufern nochmals alles ab.

Neben dem Wettkampf mit offizieller Zeitnehmung nahmen auch zahlreiche Hobbyläuferinnen und -läufer am Just-for-Fun-Lauf teil – ohne Leistungsdruck, aber mit derselben beeindruckenden Kulisse und sportlichen Herausforderung.

Für einen reibungslosen Ablauf und eine herzliche Atmosphäre sorgte auch heuer das Organisationsteam der Soltnflitzer. Ein attraktives Startpaket mit regionalen Produkten sowie hochwertige Preise aus bäuerlicher Erzeugung für die besten Platzierten rundeten die Veranstaltung ab.

Der „Uphill Bozen–Jenesien“ bestätigt damit einmal mehr seinen festen Platz im regionalen Laufsportkalender – als Event, das sportliche Höchstleistungen ebenso ermöglicht wie gemeinsames Bergerlebnis und Freude an der Bewegung.

Die Siegerzeiten sowie die TopPlatzierungen der Damen und Herren:

Felderer Annelise, ASC Sarntal 0:34:36

Hofer Anna Lena, SC Meran 0:36:23

Pfeifer Heidi 0:37:39

Tscholl Sonja, SG Eisacktal 0:38:50

Thaler Edeltraud, ASV Telmekom Team Südtirol 0:39:28

Holzer Julia, ASC Lauffreunde Sarntal 0:40:44

Baldauf Gerlinde, Rennerclub Vinschgau 0:41:21

Rieder Vanessa, ASV Steinegg 0:41:30

Stanger Daniela, ASV Jenesien Soltnflitzer 0:41:37

Huber Angelika, SC Meran 0:42:51

Rigo Alex, Altelica Clarina TN, 0:28:41

Hofer Michael, ASV Deutschnofen, 0:30:13

Fantinato Kevin, NIF Racing Team Line, 0:30.26

Roccon Daniele, Scuola di Maratona VR, 0:30:48

De Salvador Marco, Spirito Trail ASD, 0:30:56

Gross Patrick, ASV Telmekom Team Südtirol 0:31:19

Wieser Alex, ASV Jenesien Soltnflitzer 0:31:54

Barchetti Daniele, Atletica Valle di Cembra 0:32:29

Steck Thomas, Rennerclub Vinschgau 0:32:43

Lang Christian, 0:32:55