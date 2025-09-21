Aktuelle Seite: Home > Sport > Beyond Challenge 2025: Rekordbeteiligung bei der vierten Ausgabe am Montiggler See
Hindernislauf rund um den Montiggler See

Beyond Challenge 2025: Rekordbeteiligung bei der vierten Ausgabe am Montiggler See

Sonntag, 21. September 2025 | 15:33 Uhr
Challenge_3_(c) Esercito Italiano
Esercito Italiano (Italienisches Heer)
Von: mk

Montiggl/Eppan – Mit einem Teilnehmerrekord von über 600 Athleten aus Südtirol, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz hat die vierte Ausgabe der beyond Challenge am Samstag für ein sportliches Großereignis gesorgt.

Der Hindernislauf rund um den Montiggler See bot packende Wettkämpfe, spektakuläre Bilder und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Die Teilnehmer hatten die Wahl zwischen zwei Formaten:

• Fun Challenge: ca. fünf Kilometer mit mehr als zehn Hindernissen, an der über 30 Teams aus Vereinen, Firmen und Freundeskreisen an den Start gingen. Ein besonderes Highlight: Die Teilnehmer wurden von Promi-Coaches begleitet – darunter Patrick Baumgartner (Olympiasieger der Jugend-Winterspiele, Junioren-Europameister), Alex Verginer (Bobfahrer der italienischen Nationalmannschaft), Omar Visintin (Snowboard-Olympiamedaillengewinner) und Daniel Gruber (Vize-Weltmeister im Naturbahnrodeln). Hier standen Teamgeist, gegenseitige Unterstützung und Motivation im Mittelpunkt.

• Pro Challenge: ca. 15 Kilometer mit mehr als 20 Hindernissen – hier stellten sich neben ambitionierten Einzelkämpfern auch über 100 Soldaten der Truppe Alpine des Italienischen Heeres der Herausforderung.

Die Siegerinnen und Sieger der Pro Challenge 2025:

Männer:
1. VERDORFER, Felix – 1:34:41
2. RAINER, Michael – 1:36:45
3. LOVATO, Fabio – 1:38:57

Frauen:
1. GÖGELE, Brigitte – 1:55:09
2. TANZER, Alexa – 2:07:05
3. VIERTLER, Marion – 2:12:33

„Die beyond Challenge verbindet Sport, Natur und Teamgeist auf einzigartige Weise. Es freut uns sehr, dass wir heuer nicht nur einen neuen Teilnehmerrekord feiern konnten, sondern auch so viele Teams, prominente Coaches und Militärgruppen dabei waren“, sagt Veranstalter Roland Bozzetta vom OK-Team.

Neben den sportlichen Spitzenleistungen stand auch 2025 der gute Zweck im Mittelpunkt: Für jeden gelaufenen Kilometer spendete der Veranstalter zehn Cent an die Südtiroler Sporthilfe.

Den stimmungsvollen Abschluss bildete das After-Race-Come-Together mit DJ PATEX, der die Teilnehmer und Zuschauer am Seeufer zum Feiern einlud.

Die beyond Challenge 2025 zeigte eindrucksvoll, wie Sport Menschen zusammenbringt und über Grenzen hinauswachsen lässt. Die Veranstalter bedanken sich bei allen Teilnehmern, Helfern und Sponsoren.

2026 feiert die beyond Challenge ihre fünfte Jubiläumsausgabe.

Bezirk: Überetsch/Unterland

