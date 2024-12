Bissige Buam schlagen die Unterland Cavaliers

Von: ka

Klobenstein/Neumarkt – Das Jahr 2024 endet für die Rittner Buam SkyAlps mit einem Derbysieg, und mit was für einem: Mit einer der bis dato besten Saisonleistungen ließen sie den Hockey Unterland Cavaliers am Montagabend vor fast 1000 Fans in der Ritten Arena keine Chance. Mit großem Einsatz, entschiedener Härte und wunderschönen Toren gewannen die Buam am Ende mit 5:1.

Schon im ersten Drittel wurde den zahlreich erschienenen Fans in der Ritten Arena deutlich gemacht, dass dieses Derby immer für Brisanz sorgt. Von Anfang an ging es hart zur Sache mit zu Beginn etwas überlegenden Rittner Buam, bei denen Szypula in der dritten Minute die beste Chance vergab, weil ihn Unterland-Goalie Giovanelli im letzten Moment am Abschluss hinderte. In der 8. Minute wurde es richtig laut: Giacomuzzi und Guerra ließen nämlich die Handschuhe fallen und lieferten sich einen hitzigen Boxkampf, den der Rittner für sich entschied. Dann wurden die Cavaliers ein paar Mal gefährlich, ehe die Rittner Buam im Powerplay zwei Hochkaräter hatten. Zuerst feuerte Insam den Puck an die Latte (12.), dann verhinderte Giovanellis Glanzparade ein Tor von Simon Kostner nach einer starken Kombination (13.). Es sah nach einem torlosen Startdrittel aus, bis Lobis die Ritten Arena in Jubelstimmung versetzte. 6 Sekunden vor Schluss starteten die Buam einen Konter, Prast legte mustergültig auf den Kalterer quer und der stellte auf 1:0 (19.54).

Und die Rittner Gala-Vorstellung ging im zweiten Drittel sofort weiter, denn nach nicht einmal sechs Minuten stand es schon 3:0. Zuerst vernaschte Spinell Liprandi an der linken Bande, spielte dann zurück auf Cuglietta und der stellte per Direktschuss auf 2:0 (22.17), dann spielte Szypula einen Pass zum Zungen schnalzen quer durch den Slot der Unterlandler auf Hjorth, der seinen Direktschuss unter die Querlatte zimmerte (25.43). Die Cavaliers taumelten kurz, fingen sich aber wieder und es entwickelte sich ein rassiges Mitteldrittel, in dem sich auch der Rittner Comeback-Goalie Treibenreif einige Male auszeichnete. In der 36. Minute machte er es besonders stark, als er gegen Murnieks einen großartigen Reflex auspackte und die Scheibe irgendwie aus dem Tor hielt. Knapp 30 Sekunden später musste sich aber auch er geschlagen geben, als die Cavaliers nach einem Konter durch Remolato zum Anschlusstreffer kamen (36.44).

Auch ins Schlussdrittel starteten die Rittner Buam SkyAlps wie die Feuerwehr und trafen gleich einmal zum vierten Mal. Dieses Mal zog Soracreppa aus der zweiten Reihe ab und traf inmitten durch das Slotgetümmel sauber ins lange Eck (41.46). Das war das Ende für die Cavaliers, die von dann an keinen Fuß mehr fassten und nur noch selten gefährlich wurden. Ritten verpasste in zwei aufeinanderfolgenden Powerplays mehrfach die endgültige Entscheidung, spätestens nach dem 5:1 durch Lang – auch er traf aus der zweiten Reihe ins lange Eck (56.44) – war das Derby aber entschieden.

Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Tore: 1:0 Lobis (19.54), 2:0 Cuglietta (22.17), 3:0 Hjorth (25.43), 3:1 Remolato (36.44), 4:1 Soracreppa (41.46), 5:1 Lang (56.44)