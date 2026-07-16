Bontus erreicht bei Regatta vor Los Angeles Medal Series

Von: apa

Olympiasieger Valentin Bontus hat bei der Testregatta im Segelrevier der Sommerspiele 2028 in Los Angeles als Neunter die Medal Series erreicht. Bei der zum Grand Slam zählenden Veranstaltung vor Long Beach schaffte der Kitesurfer aus Niederösterreich in den fünf Rennen am Mittwoch (Ortszeit) die entscheidende Rangverbesserung. Weiter geht es nun mit dem Viertelfinale, noch ist resultatmäßig alles möglich.

“Nach den anstrengenden letzten Tagen, an denen nichts leicht von der Hand gegangen ist, kann ich heute definitiv wieder ein positives Resümee ziehen. Wir hatten zwar wieder ‘ups and downs’, im zweiten Rennen auch Materialprobleme, aber ich habe das alles sehr gut im Zaum halten können”, wird Bontus in einer Verbandsaussendung zitiert. “Dank unseres Systems ist alles offen. Ich muss in den Rennen, die ich bekomme, in die Top zwei fahren. Ich bin zuversichtlich, dass alles gut hinhauen wird. Morgen heißt es voll draufdrücken und Gas geben.”