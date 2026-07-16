Aktuelle Seite: Home > Sport > Bontus erreicht bei Regatta vor Los Angeles Medal Series
Bontus kämpft im Olympiarevier um Spitzenplatz

Bontus erreicht bei Regatta vor Los Angeles Medal Series

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 08:49 Uhr
Bontus kämpft im Olympiarevier um Spitzenplatz
APA/APA/ÖSV/Archiv/DOMINIK MATESA
Schriftgröße

Von: apa

Olympiasieger Valentin Bontus hat bei der Testregatta im Segelrevier der Sommerspiele 2028 in Los Angeles als Neunter die Medal Series erreicht. Bei der zum Grand Slam zählenden Veranstaltung vor Long Beach schaffte der Kitesurfer aus Niederösterreich in den fünf Rennen am Mittwoch (Ortszeit) die entscheidende Rangverbesserung. Weiter geht es nun mit dem Viertelfinale, noch ist resultatmäßig alles möglich.

“Nach den anstrengenden letzten Tagen, an denen nichts leicht von der Hand gegangen ist, kann ich heute definitiv wieder ein positives Resümee ziehen. Wir hatten zwar wieder ‘ups and downs’, im zweiten Rennen auch Materialprobleme, aber ich habe das alles sehr gut im Zaum halten können”, wird Bontus in einer Verbandsaussendung zitiert. “Dank unseres Systems ist alles offen. Ich muss in den Rennen, die ich bekomme, in die Top zwei fahren. Ich bin zuversichtlich, dass alles gut hinhauen wird. Morgen heißt es voll draufdrücken und Gas geben.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Elon Musk erobert Südtirol
Kommentare
138
Elon Musk erobert Südtirol
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
Kommentare
87
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
Teuerster Spritpreis in Südtirol
Kommentare
58
Teuerster Spritpreis in Südtirol
“Tausende Menschen im Pustertal ohne Hausarzt”
Kommentare
49
“Tausende Menschen im Pustertal ohne Hausarzt”
Kniefall vor Urzì?
Kommentare
45
Kniefall vor Urzì?
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 