Boulder-Juniorcup: AVS-Athleten dominieren in acht von zwölf Kategorien

Montag, 01. Dezember 2025 | 12:12 Uhr
Von: mk

Arco – In acht von zwölf Kategorien haben Athleten des AVS am Wochenende die Goldmedaille nach Hause gebracht. Beim dreitägigen Boulder-Wettbewerb in Arco ging es für die Athleten um die Qualifikation zur Jugenditalienmeisterschaft.

Insgesamt sind 296 Jugendliche in den Kategorien U11, U13, U15, U17, U19 und U21 angetreten, in acht von zwölf Kategorien eroberten Athleten des AVS-Kaders das oberste Treppchen auf dem Podest, in allen Kategorien konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Südtirol ein wichtiges Zeichen setzen.

Dies war der erste von insgesamt acht Qualifikationswettbewerben für die Jugenditalienmeisterschaft in Arco im Mai.

Untenstehend noch die besten drei jeder Kategorie:

U11-W

Maya Tebaldi (Arco Climbing), Thilda Rottensteiner (AVS Bozen), Laura Fill (AVS Brixen)

U11-M

Alex Paissan (AVS Meran), Aaron Hofer (AVS Brixen), Tobias Oberhuber (AVS Meran)

U13-W

Mia Barbuso (AVS St. Pauls), Clara Hell (AVS Meran), Susanne Fiechter (AVS Bozen)

U13-M

Philipp Heel (AVS Passeier), Damian Lanthaler (AVS Passeier), Michael Tschiesner (AVS Brixen)

U15-W

Vera Nagler (AVS Brixen), Sophie Pederiva (AVS Brixen), Lisa Mair (AVS St. Pauls)

U15-M

Simon Fill (AVS Brixen), Jakob Hofer (AVS Passeier), Patrick Valcanover (Trento Boulder)

U17-W

Chiara Franceschi (Arco Climbing), Alessia Cristoforetti (Trento Boulder), Vanessa Atz (AVS St. Pauls)

U17-M

Pier Giulio Paglierani (AVS Meran), Daniel Oberrauch (AVS Meran), Anton Moser (AVS St. Pauls)

U19-W

Sofia Brenna (Arco Climbing), Vera Dicorato (Arco Climbing), Bettina Dorfmann (AVS Brixen)

U19-M

David Grasl (AVS Passeier), Dario Cadonau (AVS Meran), Moritz Pallhuber (AVS Bruneck)

U21-W

Matilda Liù Moar (AVS Brixen), Emma Benazzi (AVS Meran), Agnese Fiorio (Arco Climbing)

U21-M

David Peterlana (Trento Boulder), Lorenzo Barbolini (AVS Brixen), Fabian Pardatscher (AVS Tramin)

