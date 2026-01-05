Bozen unterliegt Salzburg im Penaltyschießen

Von: ka

Bozen – Großer Eishockeyabend für die fast 5.000 Zuschauer in der Sparkasse Arena in Bozen. Der HCB Südtirol Alperia verpasst nur knapp den großen Coup gegen den EC Red Bull Salzburg und holt beim 1:2 n.P. einen Punkt. Im ersten Drittel lieferten sich Huber und Bradley einen Schlagabtausch, danach dominierten Ausgeglichenheit und hohes Tempo, wobei beide Teams kein weiteres Tor mehr erzielen konnten. Am Ende war es Troy Bourke, der im Penaltyschießen den Zusatzpunkt für die Red Bulls sicherte – ausgerechnet am Abend des 1.000. ICEHL-Spiels von Thomas Raffl, der vor dem Match geehrt wurde. Die Foxes bleiben damit auf dem vierten Tabellenplatz, zwei Punkte hinter Salzburg, das allerdings noch ein Spiel mehr ausgetragen hat. Weiter geht es am Wochenende: Am Freitag um 18:30 Uhr auswärts bei den Graz99ers (live auf DAZN), am Sonntag folgt das Heimspiel gegen den VSV (16:00 Uhr, Alperia Family Day).

Der Spielverlauf:

Coach Shedden schickt dasselbe Line-up aufs Eis wie zuletzt in Bruneck. Die verletzten Vallini und Barberio fehlen.

Bozen kann ein frühes Powerplay nicht nutzen, gibt aber dennoch von Beginn an das Tempo vor und kommt durch Mantenuto zu einer guten Chance. Auch die Red Bulls dürfen in der ersten Hälfte des Auftaktdrittels in Überzahl ran, scheitern jedoch an einem gut organisierten Bozner Penalty Killing. In der 12. Minute finden die Gäste dann doch die Lücke: Nach einem gewonnenen Bully schnappt sich Mario Huber die freie Scheibe und schiebt sie an Harvey vorbei ins Tor. Die Foxes antworten ihrerseits im Powerplay: In der 16. Minute gleicht Matt Bradley mit einem wuchtigen Schuss aus, nachdem er das Zuspiel von Digiacinto hinter dem Tor verwertet und Kickert keine Chance lässt. Kurz darauf sind die Hausherren dem Führungstreffer nahe, doch Schneiders Schuss streift nur den Pfosten. Nach 20 Minuten steht es 1:1.

Das Mitteldrittel ist hart umkämpft. Salzburg kommt besser aus der Kabine und fordert Harvey mehrfach heraus – spektakulär seine Fanghand-Parade gegen den frei zum Abschluss kommenden Nissner. Das Spiel verläuft in Wellen, mit wechselnden Druckphasen beider Teams. Ein Treffer der Red Bulls wird wegen Torhüterbehinderung aberkannt. In der Folge erhöht Bozen das Tempo und hat mehrfach die Führung auf dem Schläger, vor allem Frigo und Schneider vergeben gute Möglichkeiten. Auch nach zwei Dritteln bleibt es beim Unentschieden.

Der dritte Abschnitt setzt den intensiven Spielverlauf fort, doch die Foxes lassen zu viele Chancen liegen. Nach knapp vier Minuten geraten Digiacinto und Lewington aneinander und liefern sich einen Fight, der Bozen ein Powerplay einbringt. Dieses wird sogar zu einer doppelten Überzahl, als auch St. Denis auf die Strafbank muss. Eineinhalb Minuten mit zwei Mann mehr bringen zwar Druck auf Kickert, aber keinen Treffer. Kurz darauf ein weiteres Powerplay für Bozen – erneut ohne zählbaren Erfolg. Nach überstandener Druckphase melden sich die Red Bulls mit Chancen durch Peter Schneider, der an Harvey scheitert, sowie Nissner, der nur den Außenpfosten trifft. In den letzten zwei Minuten müssen die Foxes in Unterzahl noch einmal alles in die Waagschale werfen, ehe die Partie in die Overtime geht.

In der Verlängerung kommt Bradley zweimal dem Siegtreffer sehr nahe. Eine Strafe gegen Gildon beschert den Gästen anschließend ein weiteres Powerplay, doch das Bozner Penalty Killing zeigt sich erneut äußerst stabil. So fällt die Entscheidung im Penaltyschießen: Von insgesamt sechs Versuchen trifft einzig Bourke und sichert Salzburg den Zusatzpunkt.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 1 – 2 SO [1-1; 0-0; 0-0; 0-0; 0-1]

Tore: 11:57 Mario Huber (0-1); 15:39 Matt Bradley PP1 (1-1); Entscheidender Penalty: Troy Bourke

Torschüsse: 33-25

Strafminuten: 11-37

Schiedsrichter: Nikolic K., Seewald / Rigoni, Zacherl

Zuschauer: 4.960