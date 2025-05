Bryce Misley verstärkt den Angriff der Foxes

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass man sich auf einen Vertrag mit dem Stürmer der italienischen Nationalmannschaft, Bryce Misley, für die Saison 2025/26 geeinigt hat. Der 25-Jährige kommt nach drei Saisons und 105 Punkten im Trikot von Asiago nach Bozen.

Misley (187 cm, 91 kg) ist ein spielstarker und robuster Center, der sich in den letzten Jahren durch seine Abschlussstärke, seine Qualitäten als Vorlagengeber sowie durch seine Intensität und sein Schlittschuhlaufen ausgezeichnet hat. Vor wenigen Wochen bestritt er seine erste Weltmeisterschaft mit den „Azzurri“, wo er mit 2 Toren, 2 Assists und einer Plus/Minus-Bilanz von +5 zur Rückkehr Italiens in die Top Division beitrug.

Die Karriere

Dank seiner starken Leistungen in den Juniorenjahren wurde Misley im NHL-Draft von den Minnesota Wild in der vierten Runde an Position 116 ausgewählt. Anschließend begann er sein Studium an der University of Vermont, wo er vier Jahre lang in der NCAA spielte. In der Saison 2020/21 gab er sein Debüt in der AHL bei den Iowa Wild, wo er auch in der folgenden Saison spielte und sich mit Einsätzen bei den Iowa Heartlanders in der ECHL abwechselte. 2022 wechselte er in das Land seiner Familie, als er von Asiago für seine erste Saison in der ICEHL verpflichtet wurde. Dort blieb er insgesamt drei Saisons und erzielte in 155 Spielen 32 Tore und 73 Assists. In dieser Zeit debütierte er auch für die italienische Nationalmannschaft, für die er bislang 16 Freundschaftsspiele sowie die jüngste Weltmeisterschaft der Division I Gruppe A bestritt.

„Ich habe mich für Bozen entschieden wegen der Siegermentalität und der tief verwurzelten Tradition des Clubs“, erklärt Misley. „Für mich war es eine einfache Entscheidung, weil ich zu einer Mannschaft wollte, die jedes Jahr das Ziel hat, ganz vorne mitzuspielen. Mein persönliches Ziel ist dasselbe, das alle in Bozen teilen – jeder Spieler, jedes Mitglied des Staffs und jeder Fan – nämlich den Titel zu holen. Ich werde alles geben, sowohl offensiv als auch defensiv, um dieses Ziel zu erreichen. In den letzten Jahren hatte ich die Gelegenheit, als Gegner in der Sparkasse Arena zu spielen, und es ist unglaublich, diese Leidenschaft der Fans zu spüren – die Atmosphäre fühlte sich immer wie in den Playoffs an. Die Geschichte dieses Clubs ist beeindruckend und ich bin stolz, ein Teil davon zu werden. Ich kann es kaum erwarten, endlich vor den weiß-roten Fans aufs Eis zu gehen.“

Weitere Informationen zu Bryce Misley: https://www.eliteprospects.com/player/273632/bryce-misley