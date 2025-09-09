Aktuelle Seite: Home > Sport > Chaos bei Vuelta – Gall verliert auf verkürzter Etappe Zeit
Spanien-Rundfahrt weiter unter dem Eindruck von Protesten

Chaos bei Vuelta – Gall verliert auf verkürzter Etappe Zeit

Dienstag, 09. September 2025 | 17:35 Uhr
Spanien-Rundfahrt weiter unter dem Eindruck von Protesten
APA/APA/AFP/MIGUEL RIOPA
Schriftgröße

Von: apa

Wie auch schon die 11. Etappe im Baskenland ist auch die 16. Etappe der Vuelta in Galicien aufgrund von Pro-Palästina-Protesten nicht bis zum Ende ausgefahren worden. Am Dienstag wurden die Zeiten acht Kilometer vor dem Ziel gestoppt. Zum Etappensieger kürte sich Egan Bernal, der einer Ausreißergruppe angehört hatte. Felix Gall verlor rund eine Minute auf die Topasse um Jonas Vingegaard und rutschte um eine Position auf Gesamtrang sechs zurück.

Gall hatte im letzten steilen Anstieg den Anschluss an die Gruppe der Klassementfahrer verloren. Der Osttiroler erreichte den vorverlegten Zielstrich 54 Sekunden nach der Gruppe um Vingegaard. Der Decathlon-Kapitän fiel dadurch hinter den Italiener Giulio Pellizzari (Red Bull) zurück. Sein Rückstand auf das Podest wuchs auf fast zwei Minuten an.

Nächster Vorfall durch Pro-Palästina-Demonstranten

Der Abbruch der Etappe aufgrund einer Blockade drei Kilometer vor dem eigentlichen Ziel ist der nächste in einer Reihe von Vorfällen aufgrund von Protestaktionen. Diese richten sich auch gegen das teilnehmende Team Israel-Premier Tech. Aufgrund drohender Gefahr gibt es bereits Überlegungen die Schlussetappe in Madrid komplett ausfallen zu lassen. Der am Sonntag infolge eines am Streckenrand gestolperten Pro-Palästina-Demonstranten zu Sturz gekommene Spanier Javer Romo musste während der Etappe aufgeben.

Spitzenreiter Vingegaard kam vor dem Start der ersten Etappe nach dem zweiten Ruhetag mit dem erkrankten Victor Campenaerts ein wichtiger Helfer abhanden. Außerdem war der Däne in der finalen Phase wegen eines Defektes zum Wechsel auf ein Rad eines Teamkollegen gezwungen. Am Mittwoch folgt die vorletzte Bergetappe mit dem steilen Schlussanstieg am Alto de El Morredero.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Kommentare
99
Start ins neue Schuljahr unter Vorzeichen des Protests
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
Kommentare
56
Abschuss von Bärin F36: Gegen zwei Personen wird Ankage erhoben
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Kommentare
24
„Wer touristische Seilbahnen baut, erzeugt auch Verkehr“
Nord-Stream-Sabotage: Südtiroler Anwalt verteidigt Ukrainer
Kommentare
23
Nord-Stream-Sabotage: Südtiroler Anwalt verteidigt Ukrainer
Schülertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord
Kommentare
21
Schülertransport: Sicherheits-Personal auf einigen Linien mit an Bord
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 