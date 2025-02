Curry zerlegt Magic mit 56 Punkten fast im Alleingang

Von: APA/dpa/Reuters

Stephen Curry hat in der National Basketball Association (NBA) erneut für Furore gesorgt. Der 36-jährige Superstar der Golden State Warriors erzielte bei den Orlando Magic 56 Punkte und führte sein Team fast im Alleingang zum 121:115-Erfolg. Seine Karrierehöchstwerte von 62 Punkten und 13 verwandelten Dreiern verpasste Curry nur knapp.

Curry zeigte eindrucksvoll, warum er als “greatest NBA shooter of all time” gilt. Er traf zwölf seiner 19 Versuche von der Dreierlinie – darunter ein Wurf hinter der Mittellinie unmittelbar vor der Halbzeit. Durch seine 22 Punkte allein im dritten Viertel drehten die Warriors einen 14-Punkte-Rückstand in einen Fünf-Punkte-Vorsprung. Während die Warriors sieben ihrer vergangenen acht Spiele gewannen, verloren die Magic 14 ihrer vergangenen 20 Partien.