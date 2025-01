Dänemark und Kroatien im Handball-WM-Finale

Die Dänen spielen um viertes WM-Gold in Serie

Von: apa

Das Finale der Handball-WM der Männer heißt Dänemark gegen Kroatien. Nach dem 31:28 der Kroaten über Rekordweltmeister Frankreich hatten die Dänen am Freitagabend in Oslo gegen Portugal keine Mühe. Die “Wikinger” gewannen mit 40:27 (20:16) vor allem dank überlegener zweiter Hälfte klar und beendeten den Lauf des Überraschungsteams. Die Dänen stehen damit vor dem vierten WM-Titel in Serie.

Portugal lag kein einziges Mal in Führung und konnte nach dem 1:1 auch kein einziges Mal mehr ausgleichen. Der Olympiasieger ist nun schon seit 36 WM-Spielen ungeschlagen. Oslo ist am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) Schauplatz des Endspiels. Die Kroaten greifen 22 Jahre nach der Premiere nach ihrem zweiten WM-Titel, sind aber Außenseiter. Im Spiel um Platz 3 (Sonntag, 15.00 Uhr) misst sich Portugal mit Europameister Frankreich.