Das Raiffeisen-Langlauf-Cup-Finale und siegreiche Südtiroler beim Biathlon-Dreiländervergleich

Von: mk

Bozen – In den Wintersport-Disziplinen abseits des Ski Alpin rückt das Saisonende immer näher. Am Wochenende stieg in Sulden das große Finale des Raiffeisen Langlauf Cups. Südtirols Biathleten waren beim Dreiländervergleich in Seefeld dabei – mit großem Erfolg. Auch im Snowboard und Freestyle Ski standen einige der letzten Wettbewerbe dieses Winters auf dem Programm. Hier der gewohnte Überblick.

In Sulden war am Samstag und Sonntag alles angerichtet für das große Finale des Raiffeisen Langlauf Cups, organisiert vom SV Prad. Am Samstag stand ein Hindernissprint in der klassischen Technik auf dem Programm, am Sonntag ging die Langlauf-Wettkampfserie mit individuellen Distanzrennen im freien Stil zu Ende. Fast 200 Langläuferinnen und Langläufer aus allen Landesteilen sorgten dabei für eine würdige Atmosphäre. Im Hindernissprint am Samstag kamen dabei folgende Tagessieger zustande:

U8: Ilaria Rainer (ASD Antholz) und Willi Weissensteiner (ASV Deutschnofen)

U10: Ronja Bodner (ALV Kronspur) und Leo Weissensteiner (ASV Deutschnofen)

U12: Elena Kostner (SC Gröden) und Damian Gruber (ASC Sarntal)

U14: Anna Profanter (ASC Seiser Alm) und Matias Piazza (SC Gröden)

U16: Eva Plant (SC Gröden) und Tobias Schwingshackl (5V Loipe)

U18: Karen Elisabeth Coslovi (ASC Toblach) und Johannes Mair (ASC Toblach)

U20: Lotta Haselrieder (ALV Kronspur) und Aaron Gallmetzer (ASC Sesvenna)

Seniores: Denise Planker (Heeressportgruppe) und David Oberhofer (ASV Latsch)

Master A: David Hofer (SC Gröden)

Master B: Walter Schütz (ASC Sesvenna)

Die individuellen Distanzrennen im Freistil am Sonntag brachten folgende Tagessiege hervor:

U8: Ilaria Rainer (ASD Antholz) und Willi Weissensteiner (ASV Deutschnofen)

U10: Rosa Hell (ASC Toblach) und Leo Weissensteiner (ASV Deutschnofen)

U12: Elena Kostner (SC Gröden) und Damian Gruber (ASC Sarntal)

U14: Anna Profanter (ASC Seiser Alm) und Matias Piazza (SC Gröden)

U16: Eva Plant (SC Gröden) und Tobias Schwingshackl (5V Loipe)

U18: Karen Elisabeth Coslovi (ASC Toblach) und Johannes Mair (ASC Toblach)

U20: Lotta Haselrieder (ALV Kronspur) und Aaron Gallmetzer (ASC Sesvenna)

Seniores: Julia Kuen (Team Futura) und Samuel Ploner (SC Gröden)

Master A: David Hofer (SC Gröden)

Master B: Walter Schütz (ASC Sesvenna)

Südtirol gewinnt den Biathlon-Dreiländervergleich in Seefeld

Für Südtirols Nachwuchs-Biathletinnen und -Biathleten stand am vergangenen Wochenende der Dreiländervergleich mit Deutschland, Österreich und der Schweiz in Seefeld (Nordtirol) im Kalender. Dabei reihten die Skijägerinnen und Skijäger ein Topergebnis an das nächste aneinander, sodass Südtirol am Ende auch den Gesamtsieg einheimsen konnte. Am Samstag wurde der Sprint ausgetragen, am Sonntag ein Massenstart 40.

Auf das Podest kletterten im Sprint Katharina Senoner (Zweite in der U12), Ivan Willeit (Dritter in der U14), Elias Tötsch (Sieg in der U15), Eva Hilber (Zweite in der U15) und Anna Wolf (Dritte in der U15). Im Massenstart 40 am Sonntag schafften es Erich Willeit (Dritter in der U12), Franzi Wolf (Zweite in der U12), Adam Oberhauser (Zweiter in der U13), Ivan Willeit (Dritter in der U14), Lia Rainer (Zweite in der U14), Elias Tötsch (Zweiter in der U15), Anna Wolf (Zweite in der U15) und Eva Hilber (Dritte in der U15) auf das Podium.

Snowboarder in Haus im Ennstal

Eine ereignisreiche Woche haben auch die Snowboarderinnen und Snowboarder hinter sich. Der Landeskader war in Haus im Ennstal (Österreich) bei einem Junior-FIS-Rennen im Einsatz. Manuel Haller (Burgstall) gewann, Kevin Crazzolara (Stern im Gadertal) wurde Dritter und Tobias Mutschlechner (St. Vigil) Fünfter.

Außerdem wurden in Haus im Ennstal die Sieger der Gesamtwertung des Junioren-Regional-Cups prämiert. Diese Serie besteht aus acht Rennen, bei denen jeweils zwei in Italien, Österreich, Deutschland und der Schweiz stattfanden. In der U13 holte sich Rafael Battocletti den Sieg und Nina Holzknecht Rang drei. In der U15 gewann Lia Holzknecht die Gesamtwertung. Die U20-Wertung ging an Manuel Haller, Tobias Mutschlechner schloss auf Rang drei, Kevin Crazzolara auf Rang vier ab.

Freestyler in Madonna di Campiglio und Pampeago

Im Einsatz waren auch die Freestyler. Die Ski-Freestyler machten beim Finale der World Rookie Tour in Madonna di Campiglio Halt. Eine herausragende Leistung zeigte dabei Alex Putzer (Wolkenstein) im Slopestyle. Der Landeskader-Athlet war nach der Qualifikation in Führung und zeigte auch einen starken Run, wurde am Ende aber vom Finnen Kalle Palkinen knapp geschlagen. Sein Landeskader-Kollege Jonas Gasslitter (Pontives) schaffte es ebenfalls ins Final und reihte sich am Ende auf Platz 14 ein. Im Rail Jam zeigte hingegen Jakob Aichner aus Hafling auf. Auch er gehört zum Landeskader und sorgte mit Platz drei für Jubel in der Südtiroler Mannschaft.

Die Snowboard-Freestyler standen am Freitag und Samstag bei der Italienmeisterschaft in Pampeago im Einsatz. Marika Frenademez (Stern) vom Südtiroler Landeskader überzeugte bei den Damen mit dem vierten Rang. Bei den Herren reihten sich Jan Fulterer (Seis) und Ben Marmsoler (Seis), beide Landeskader-Athleten, auf den Rängen 14 und 20 ein.