Datentransfer bei Biathlon Weltcup in Antholz fast verfünffacht

Antholz – Zehntausende Fans, nationale und internationale Medien sowie Betreuer und Sportler erlebten vom 23. bis zum 26. Januar 2025 beim Biathlon Weltcup in Antholz ein Sportevent der Extraklasse. Die Bilder gingen um die Welt. Spitzenleistungen wurden dafür auch abseits der Loipen erbracht – denn eine stabile und sichere Internetverbindung via WLAN an den vier Wettkampftagen ist unerlässlich. Dafür vertrauten die Biathlon-Organisatoren wie bereits seit 2016 auf den Südtiroler IT-Profi Systems.

Die Grenzen verschieben

Insgesamt 4,5 Terabyte an Daten gingen über das Netz – umgerechnet entspricht das rund 900.000 versendeten Bildern. „Die Technologie wird immer komplexer, immer mehr Geräte nutzen das WLAN, das macht das System auch anfälliger für Ausfälle. Unsere Aufgabe ist es, diese Herausforderungen zu meistern und die Limits nach oben zu verschieben. Dabei hilft unsere langjährige Erfahrung in der Hotellerie. Und das gewonnene Know-how durch den Biathlon Weltcup können wir auch bei unseren Hotelkunden nutzen“, erzählt Matthias Haspinger, Bereichsverantwortlicher Hotel und Projektverantwortlicher bei Systems für den Biathlon Weltcup in Antholz. Zum Vergleich: 2019 betrug die Datenmenge „nur“ rund ein Terrabyte und gut 1.000 Geräte waren gleichzeitig mit dem Netz verbunden – somit hat sich die Datenmenge fast verfünffacht.

Arbeit im Hintergrund

Um diese Datenflut zu stemmen, lieferte Systems zusammen mit den Partnern Asteas Technologies, Barracuda und Ruckus Wireless ein Komplettpaket vom Linienmanagement über die Antennen bis hin zu umfassender IT- und Datensicherheit. Mit 30 Access Points im Zuschauer-, VIP-, Athleten- und Medienbereich wurde ein einfacher, schneller und ausfallsicherer WLAN-Zugang gewährleistet. „Damit alles so reibungslos funktioniert, treffen sich die Beteiligten das erste Mal im Oktober“, erzählt Haspinger: „Im Dezember bereiten wir alles im Haus bei Systems vor, um im Jänner starten zu können. Wir gewährleisten bereits eine Woche vor den Rennen WLAN, und testen alles auf Herz und Nieren, damit wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Immerhin sind es gerade die Bilder, die rausgehen, die Antholz so legendär machen. Es ist schön, dass wir ein Teil davon sind.“

Sicherheit hat Priorität

Neben der reibungslosen Internetanbindung und der hohen Bandbreite legte Systems auch beim Biathlon Weltcup in Antholz großes Augenmerk auf die IT-Sicherheit. „Wir setzen auf zwei Firewalls, Indoor- und Outdoor-Access-Points sowie ein professionelles Netzwerkmanagement, das bei etwaigen Störungen ein schnelles Eingreifen erlaubt. Für Besucher, Athleten und Medienvertreter bedeutet das, dass ihr persönlicher Zugang ins WLAN sowie die Daten, die sie darin übermitteln, nach den neuesten Sicherheitsstandards geschützt sind“, erklärt Haspinger.