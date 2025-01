De la Fuente bleibt bis 2028 spanischer Teamchef

Von: APA/Reuters

Luis de la Fuente hat seinen Vertrag als Teamchef der spanischen Fußball-Nationalmannschaft bis zur Euro 2028 verlängert. Dies gab der spanische Verband RFEF am Montag bekannt. De la Fuente hatte Spanien mit sieben Siegen zum Titel bei der Euro 2024 geführt. Die Spanier reüssierten im Finale mit einem 2:1 über England.

Der mittlerweile 63-Jährige hatte 2013 als Teamchef der spanischen U19- sowie danach der U23-Equipe begonnen. Für die Nationalelf ist er seit 2022 verantwortlich, ein Jahr später führte er “La Roja” zum Titel in der Nations League. De la Fuente zeichnet nun auch bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sowie der Euro 2028 in Großbritannien und Irland verantwortlich.