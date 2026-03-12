Deja-vu für Glasners Palace – Genk bezwingt Freiburg

Von: apa

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Conference-League nur ein Heim-0:0 gegen AEK Larnaca erreicht. In der Europa League liegt ein österreichisches Duo hingegen auf Viertelfinalkurs. Goalie Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger gewannen das Hinspiel mit Genk gegen Freiburg am Donnerstag knapp mit 1:0. Keines der acht Duelle im zweithöchsten UEFA-Clubbewerb ist vor den Rückspielen in der kommenden Woche vorentschieden.

Den deutlichsten EL-Sieg feierte Ferencvaros mit einem 2:0 über Braga. Die Portugiesen mit Florian Grillitsch als Mittelfeld-Metronom hatten mit den physischen Ungarn von Trainer Robbie Keane ihre liebe Not. Bologna und AS Roma trennten sich im Serie-A-Duell 1:1. Federico Bernardeschi (50.) brachte die Gastgeber in Führung, Lorenzo Pellegrini besorgte die leistungsgerechte Punkteteilung (71.). Aston Villa reiste mit einem knappen Vorsprung zurück auf die Insel, Ollie Watkins (61.) erzielte in Lille den einzigen Treffer.

Stuttgart und Freiburg unter Druck

Unter Druck steht neben Nottingham Forest (0:1 gegen Midtjylland) auch der VfB Stuttgart nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Porto. Terem Moffi (21.) und Rodrigo Mora (27.) trafen für die Portugiesen. Für Stuttgart schrieb Torjäger Deniz Undav (40.) an. Das vermeintliche 2:2 von Angelo Stiller wurde wegen Abseits aberkannt (70.). Panathinaikos gegen Real Betis brachte das Duell der zwei Trainer-Routiniers Rafa Benitez und Manuel Pellegrini. Benitez durfte einen schmeichelhaften 1:0-Heimsieg der Griechen bejubeln.

Lawal und Genk überstanden die Anfangsphase mit einem aberkannten Abseitstreffer der Freiburger und Patzern beim Herausspielen unbeschadet und bestimmten die Partie nach der Führung klar. Zakaria El Ouahdi schoss nach Doppelpass mit Bryan Heynen wuchtig ein (24.). Die Belgier wussten offensiv zu gefallen, waren mit Fortdauer aber auch weniger zwingend. Philipp Lienhart saß nach überstandener Bauchmuskelverletzung auf Freiburgs Bank, Sattlberger bei den Gegnern.

Der zypriotische Abwehrriegel hält

In Südlondon wiederholte sich die Geschichte. Crystal Palace war Larnaca bereits in der Ligaphase 0:1 unterlegen. Wieder fanden die “Eagles” gegen den Außenseiter mit der besten Defensive der Ligaphase (ein Gegentor) keine Lücke. Auch die Einwechslung des wochenlang verletzt gewesenen Torjägers Jean-Philippe Mateta änderte daran nichts. Die Miene von Glasner zum Schlusspfiff passte am Ende zu den nass-windigen Verhältnissen. Das Rückspiel wird für den Premier-League-Club zu einer komplizierten Angelegenheit. Mainz 05 kam mit Stefan Posch und Phillipp Mwene in der Startelf nicht über ein 0:0 beim tschechischen Ligafünften Sigma Olmütz hinaus.