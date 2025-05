Del Toro behauptet Rosa mit Gewinn der 17. Giro-Etappe

Von: APA/dpa/Reuters

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) hat am Mittwoch seinen ersten Etappensieg beim Giro d’Italia gefeiert und damit das Rosa Trikot gegen seine Verfolger erfolgreich verteidigt. Der Radprofi aus Mexiko gewann die 17. Etappe von San Michele all’Adige über den Passo del Mortirolo nach Bormio nach einem perfekt getimten Sprint. Del Toro setzte sich am Ende des letzten Anstiegs von Romain Bardet und Richard Carapaz ab und baute seine Gesamtführung aus.

Del Toro ist erst der zweite Mexikaner, der beim Giro d’Italia eine Etappe gewann, nach Julio Alberto Pérez Cuapio, der sich 2001 eine und 2002 zwei weitere Etappensiege schnappte. Carapaz verdrängte Simon Yates auf den zweiten Platz der Gesamtwertung, der Brite beendete die Etappe als Vierter, 15 Sekunden hinter Del Toro. Zuvor hatten am Mittwoch Jay Vine und der Sieger der achten Etappe, Luke Plapp, den Giro aufgegeben.

Am Donnerstag dürfen die Radprofis – zumindest was die Kletterpartien betrifft – kurz durchschnaufen. Die 18. Etappe führt von Morbegno entlang des malerischen Comer Sees über drei kleinere, kategorisierte Anstiege bis nach Cesano Maderno, nördlich von Mailand. Am Freitag und Samstag stehen nochmals zwei anspruchsvolle Bergetappen auf dem Programm, ehe die 108. Ausgabe der Italien-Rundfahrt am Sonntag mit einem Rundstreckenrennen in Rom ihren Abschluss findet.