Der Eisschnelllauf-Nachwuchs steht im Rampenlicht

Von: luk

Klobenstein – Ab diesem Wochenende steht die weltweit schnellste Freiluftbahn in der Arena Ritten vier Wochen lang ganz im Zeichen des Eisschnelllauf-Nachwuchses. Drei Wochen vor den beiden Saisonhöhepunkten, dem Junioren- und Neo-Senior-Weltcup-Finale am 1. und 2. Februar und der Junioren-WM vom 7. bis 9. Februar, wird in Klobenstein die Junioren-Italienmeisterschaft im Sprint-Vierkampf und Massenstart ausgetragen. Rennbeginn ist am Samstag um 15.00 Uhr und am Sonntag um 9.00 Uhr.

Bei der Junioren-Italienmeisterschaft im Sprint-Vierkampf und Massenstart treffen die besten Eisschnelllauf-Nachwuchs-Talente Italiens aufeinander, um sich in einem der bedeutendsten nationalen Wettbewerbe zu messen. Mit 110 Teilnehmern, darunter 16 Athleten von Ritten Sport, verspricht das Event packende Wettkämpfe und sportliche Höchstleistungen.

In den Kategorien U20, U18 und U16 stehen jeweils die 500 m und 1000 m am Samstag und Sonntag auf dem Programm. Die jüngsten Teilnehmer der U14 messen sich hingegen an beiden Tagen über 300 m und 500 m. Der Höhepunkt des Wochenendes wird zweifellos der 10-Runden-Massenstart am Sonntag sein, der nur für die älteren Kategorien ausgetragen wird und oft für Überraschungen sorgt.

Die Trainerin von Ritten Sport, Nicola Mayr, sieht vor allem in der Kategorie U14 Mädchen große Chancen für Podestplätze. Die jungen Läuferinnen, Mariasole Nolli, Miriam Steiner und Sonja Ploner zählen, zu den stärksten in ihrer Altersklasse und könnten das Rittner Team gleich mehrfach auf das Podest bringen. Deshalb erwartet Nicola Mayr mindestens zwei Medaillen für ihr Team. Auch Laura Maccagnola wird in der U16 als mögliche Überraschung gehandelt, während Andrea Iuliani mit seiner Stärke und Erfahrung gute Leistungen zeigen dürfte, sich jedoch in der U16 einer starken Konkurrenz stellen muss. Die zwei älteren Athletinnen von Ritten Sport, Carmen Thurner und Laura Rathiens, sind aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht in Bestform zu erwarten.

Abschließend treten vier Athleten von Ritten Sport beim Massenstart an: Carmen Thurner, Mark Goldin, Laura Maccagnola und Andrea Iuliani. Trainerin Nicola Mayr erklärt: “Der Massenstart bleibt ein Highlight, das immer wieder für unerwartete Wendungen sorgt und das Ergebnis bis zum Schluss offen hält”. Carmen Thurner, eine der erfahrendsten Läuferinnen des Teams, geht gesundheitlich angeschlagen ins Rennen. Trotzdem will sie alles geben und mit Kampfgeist überzeugen, auch wenn die Konkurrenz in ihrer Kategorie stark ist.