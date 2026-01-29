Aktuelle Seite: Home > Sport > Der EV Zug braust zum Dolomitencup
Eishockey

Der EV Zug braust zum Dolomitencup

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 13:46 Uhr
EV Zug_Foto_by_EVZ_Philipp Hegglin (3)
Philipp Hegglin/EV Zug Official
Von: mk

Neumarkt – Vom 21. bis 23. August findet die 20. Jubiläumsausgabe des Dolomitencups in Neumarkt in Südtirol statt. Mit dem EV Zug wird eine ganz große Nummer aus der Schweiz auf Titeljagd gehen.

Wer in der Schweiz über das Eishockey spricht, der kommt am EV Zug nicht vorbei. Obwohl der Verein vergleichsweise jung ist und erst 1967 aus der Taufe gehoben wurde, zählt er mittlerweile zu den großen Adressen in der National League, der höchsten Spielklasse des Landes. Einen Beweis gefällig? In den vergangenen fünf Saisonen gewann Zug zwei Meistertrophäen (2021 und 2022) und zog zwei weitere Male ins Halbfinale ein.

Vor allem der Meistertitel in der Saison 2021/22 wird für immer unvergessen bleiben. Die Blauweißen lagen damals in der Best-of-Seven-Finalserie gegen die ZSC Lions mit 0:3 zurück, krönten sich dann aber mit vier Siegen in Folge doch noch zum Champion. Eine solche Aufholjagd war seit 1942 – damals den Toronto Maple Leafs in Kanada – keinem Team in einer der großen Ligen mehr gelungen.

NHL-Star und Kult-Goalie

Die Fans des Dolomitencups dürfen sich also nicht nur auf einen Top-Klub freuen, sondern auch auf einige Star-Spieler – wie etwa Tomas Tatar. Der 35-jährige Flügelstürmer aus der Slowakei kam im vergangenen Sommer mit der Referenz von fast 1.000 NHL-Spielen zum EVZ. Er ist eine der großen Attraktionen der National League, genauso wie Kult-Goalie Leonardo Genoni. Der 38-Jährige wurde in seiner Karriere ganze sieben Mal Schweizer Meister, gewann mit seiner „Nati“ drei Mal WM-Silber und räumte noch dazu unzählige persönliche Auszeichnungen ab.

Für den EV Zug ist es übrigens eine Rückkehr zum Dolomitencup. Bereits 2009, 2010, 2017 und 2018 nahmen die Schweizer am Turnier in der Würtharena teil, zwei Mal (2010 und 2017) reichte es für den Titel. Ob bei der 20. Jubiläumsausgabe des prestigeträchtigen Pre-Season-Turniers der dritte Streich folgt? Die Konkurrenz wird jedenfalls nicht klein sein. Neben den Zugern haben bereits die DEL-Rekordmeister der Eisbären Berlin ihr Kommen zugesagt. Die beiden weiteren Teilnehmer werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Weitere Informationen: www.dolomitencup.com

Bezirk: Überetsch/Unterland

