Der FCS-Lauf geht auch in Pisa nicht zu Ende

Pisa – Der FCS-Zug macht auch in Pisa vorerst nicht Halt: die Mannen unter der Leitung von Mister Pierpaolo Bisoli setzen sich im Rahmen des 23. Spieltags, des vierten der Rückrunde, der Serie B 2022/23 mit 1:0 (1:0) beim SC Pisa durch und gestalten somit die zweite Saisonhälfte auch weiterhin makellos.

Die Partie in der Arena „Garibaldi-Romeo Anconetani“ beginnt lebhaft, nach zwei Torannäherungen der Gastgeber geht der FC Südtirol dann sofort in Führung: nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wird sofort auf links Odogwu gesucht, der sich anschließend einen Eckball erarbeitet. Diesen bringt Casiraghi von der linken Seite ins Zentrum, wo auf der Höhe des ersten Pfostens Belardinelli goldrichtig steht, sich hochschraubt und zu seinem ersten Serie B-, FCS- sowie Profi-Tor einköpft (11.). Im Anschluss zeigen die Weißroten eine sehr konzentrierte und reife Leistung, überlassen den Gastgebern zwar die Feldüberlegenheit, ohne jedoch zu viel zuzulassen: Moreo verzieht in der Box knapp (27.), nach dem Seitenwechsel kratzt Poluzzi einen Rus-Freistoß unter tüchtiger Mithilfe des rechten Pfostens und der Latte von der Linie (61.). In Spielminute 73 hat Odogwu den zweiten Treffer auf dem Fuß, scheitert aber alleine vor Nicolas am glänzend reagierenden Pisa-Schlussmann. Nach sechs Minuten Nachspielzeit ist der vierte FCS-Sieg in Folge, der fünfte in den letzten sechs Spielen, dann Tatsache. Am kommenden Samstag, den 11. Februar, empfangen Tait und Co im Bozner Drusus-Stadion dann Como, mit Anstoß um 14.00 Uhr.

Der FC Südtirol ist makellos in die Rückrunde gestartet und trifft nach den drei Siegen zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte gegen Brescia (1:0), Venezia (1:0) und Reggina (2:1) nun im Rahmen des 23. Spieltags der Serie B 2022/23 auswärts auf den SC Pisa. Die Neroazzurri Toscani liegen mit 31 Punkten zurzeit vier Zähler hinter den Weißroten auf Rang 8 und konnten zuletzt, in gut 20-minütiger Unterzahl, dem formstarken CFC Genoa ein 0:0 abknöpfen.

Coach Luca D’Angelo präsentiert die Gastgeber in einem 4-3-2-1: Nicolas steht zwischen den Pfosten; Esteves, Rus, Barba und Beruatto agieren in der Abwehrreihe. In der Schaltzentrale walten Tourè, De Vitis und Nagy, Gliozzi und Morutan unterstützen Stoßstürmer Moreo.

Mister Pierpaolo Bisoli setzt auch heute auf ein 4-4-2 mit Poluzzi im Tor; Celli, Zaro, Masiello und De Col in der defensiven Viererkette; Casiraghi, Tait, Belardinelli und Siega im Mittelfeld; sowie dem Sturmduo Rover-Odogwu.

SC PISA – FC SÜDTIROL 0:1 (0:1)

SC PISA (4-3-2-1): Nicolas; Esteves, Rus, Barba, Beruatto (82. L. Tramoni); Tourè (51. Gar-giulo), De Vitis (51. M. Tramoni), Nagy (72. Mastinu); Gliozzi, Morutan; Moreo (72. Masucci)

Auf der Ersatzbank: Guadagno, Livieri, Caracciolo, Hermannsson, Zuelli, Sussi, Calabresi

Trainer: Luca D’Angelo

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli, Zaro, Masiello, De Col; Casiraghi (88. Vinetot), Tait, Belardinelli, Siega (63. Larrivey); Rover (63. Carretta), Odogwu (75. Eklu, 88. Fiordilino)

Auf der Ersatzbank: Minelli, Dregan, Berra, Cissé, Pompetti, Giorgini, Schiavone

Trainer: Pierpaolo Bisoli

SCHIEDSRICHTER: Marco Piccinini (Forlì) | Die Assistenten: Davide Miele (Torino) & Antonio Vono (Soverato) | Vierter Offizieller: Gabriele Sacchi (Macerata)

VAR: Antonio Di Martino | AVAR: Andrea Colombo

TOR: 0:1 Belardinelli (11.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temperatur um 12°C, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Siega (FCS | 59.), Larrivey (FCS | 68.), Rus (SCP | 70.), Gliozzi (SCP | 83.), Poluzzi (FCS | 83.), Mastinu (SCP | 90 + 1.), Belardinelli (FCS | 90 + 1.)

Eckenverhältnis: 6-5 (3-4)

Nachspielzeit: 1min + 6min