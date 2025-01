Der HC Bozen kehrt in die Sparkasse Arena zurück

Von: mk

Bozen – Nach einer punktelosen Woche mit zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen in Graz und Villach bereitet sich der HCB Südtirol Alperia darauf vor, sein Publikum wieder willkommen zu heißen. Die Foxes treffen morgen, am Mittwoch, den 15. Januar, um 19.45 Uhr in der Sparkasse Arena auf den EC Red Bull Salzburg. Dabei geht es erneut um wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten um die Spitzenplätze.

Die Tabelle

Die Weiß-Roten haben an Tempo verloren und sind mit 71 Punkten auf den dritten Platz abgerutscht. Vor ihnen liegt der KAC mit drei Punkten Vorsprung und einem Spiel mehr, während Fehervar die Spitze mit vier Punkten Vorsprung hält, jedoch drei Spiele mehr absolviert hat. Gleichzeitig müssen die Foxes nach hinten schauen: Salzburg liegt auf dem vierten Platz, nur drei Punkte entfernt, aber mit zwei Spielen weniger. Der Vorsprung auf den siebtplatzierten Linz, die als erste Mannschaft außerhalb der Top Six stehen, beträgt sieben Punkte.

Die Red Bulls

Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Champions Hockey League konzentriert sich Salzburg wieder voll auf die Liga. Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten: Drei Siege in Folge gegen Linz, Olimpija und Fehervar sowie insgesamt fünf Erfolge aus den letzten sechs Spielen zeigen den Aufwärtstrend. Geführt wird das Team von Trainer Oliver David von einem starken Quartett: Troy Bourke (elf Tore und 21 Assists), Peter Schneider (14+17), Verteidiger Ryan Murphy (6+24) und Benjamin Nissner (12+17) sind die tragenden Säulen des Teams, besonders dank des besten Powerplays der ICEHL (27,1 Prozent). Im Tor überzeugt Atte Tolvanen mit einer Fangquote von 91,9 Prozent, was ihm Platz drei in der Liga einbringt. Vor ihm stehen Evan Buitenhuis aus Innsbruck (91,9 Prozent) und der weiß-rote Torhüter Sam Harvey (92,4 Prozent).

Die beiden bisherigen Saisonbegegnungen gingen an die Red Bulls: Sowohl am 25. Oktober in der Sparkasse Arena (2:3) als auch am 17. November in der Mozartstadt (6:3) konnte Salzburg gewinnen.

Die Foxes

Trainer Glen Hanlon könnte mit der Rückkehr von Brad McClure rechnen, doch seine endgültige Einsatzfähigkeit wird erst nach dem morgigen Pregame-Training bewertet. Zu bewerten ist auch der Einsatz von Adam Helewka, der in den letzten Tagen aufgrund eines Muskelproblems pausieren musste. Alle anderen Spieler im Kader stehen jedoch zur Verfügung.