Der IBU Junior Cup 2024/25 wird in einem Monat in Ridnaun eröffnet

Von: mk

Ridnaun – Die Biathlon-Saison 2024/25 steht in den Startlöchern und mit ihr auch das Biathlonzentrum Ridnaun. Vom 12. bis 15. Dezember, also in fast genau einem Monat, steigt im Seitental des Wipptals die erste Etappe des IBU Junior Cups. Nach dem Jahreswechsel – vom 5. bis 8. Februar 2025 – macht schließlich der IBU Cup in Ridnaun Halt. Das OK-Team um Neo-Präsidentin Maria Theresia Wurzer ist bereit und wartet sehnsüchtig auf den ersten Schnee.

Die Vorbereitungen für den IBU Junior Cup laufen schon seit längerem auf Hochtouren, auch wenn das Ridnauner OK-Team unter der neuen Präsidentin Maria Theresia Wurzer – sie übernahm das Amt von Manuel Volgger, der sich von nun an auf die Rolle des Wettkampfleiters fokussiert – schon seit langem eingespielt ist. „Es läuft eigentlich gleich ab wie immer. Für den IBU Junior Cup haben sich bereits 36 Nationen gemeldet, wir erwarten also wieder Menge junger Athletinnen und Athleten bei uns“, berichtet Wurzer. Für diese und nächste Woche wurden im Ridnauntal zwar kalte Temperaturen um den Gefrierpunkt gemeldet, der erste Schneefall ist aber noch nicht in Sicht. „Der fehlt uns leider noch. Wir haben schon angefangen, technischen Schnee zu produzieren. Es würde uns aber helfen, wenn es einmal ergiebig schneien würde. Aber wir lassen uns davon nicht beunruhigen, schließlich sind wir auch solche Situationen schon gewöhnt und deshalb auf jedes Szenario vorbereitet“, bekräftigt Wurzer.

Das Programm für den IBU Junior Cup wurde schon vor längerer Zeit festgelegt. Die jungen Skijägerinnen und -jäger werden nach Maria Empfängnis im Ridnauntal eintreffen und können sich ab Dienstag, 10. Dezember auf den Loipen und am Schießstand für die Wettkämpfe vorbereiten. Das erste offizielle Training steht am Mittwoch, 11. Dezember auf dem Programm, ehe am Donnerstag die Einzelwettkämpfe steigen. Am Vormittag sind die Damen auf der 12,5 Kilometer langen Strecke mit vier Abstechern auf dem Schießstand dran, kurz nach Mittag dann die Herren auf einer Strecke von 15 Kilometern mit ebenfalls vier Schießeinlagen, je zwei liegend und stehend.

Zwei Sprint-Wettkämpfe am Wochenende

Nach dem zweiten offiziellen Training am Freitag, 13. Dezember steht das Wochenende in Ridnaun dann ganz im Zeichen des Sprints. So findet sowohl am Samstag als auch am Sonntag je ein Sprintwettkampf statt, wobei die jungen Biathletinnen immer am Vormittag an den Start gehen werden, während die Biathleten am Nachmittag zum Zug kommen. Beim kürzesten Wettkampf der Biathleten absolvieren die Damen eine Strecke von 7,5 Kilometern und schießen je einmal liegend und stehend, die Herren sind ebenfalls zwei Mal am Schießstand, müssen aber 10 Kilometer in der Loipe zurücklegen.

Nach dem Abschluss des IBU Junior Cups steht das Biathlonzentrum in Ridnaun aber keinesfalls still. Im Februar steigt nämlich das Saisonhighlight. Dann macht der IBU Cup im Norden Südtirols Halt. Und das auch noch zu einem besonderen Zeitpunkt, eine Woche zuvor steigt im Martelltal im Westen Südtirols nämlich die Europameisterschaft, die wiederum auf den Biathlon-Weltcup in Antholz folgt.

Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Athletinnen und Athleten von Martell direkt im Anschluss nach Ridnaun reisen, um dort die nächsten Wettkämpfe auszutragen. Der IBU Cup beginnt am Mittwoch, 5. Februar 2025 mit den ersten beiden Wettkämpfen (Sprint). Wie beim Junior Cup können die Skijägerinnen und Skijäger aber schon in den Tagen zuvor in Ridnaun trainieren. Abgeschlossen wird er am Samstag, 8. Februar.

Programm IBU Junior Cup in Ridnaun:

Dienstag, 10. Dezember:

Freies Training

Mittwoch, 11. Dezember:

Offizielles Training

Donnerstag, 12. Dezember:

10.30 Uhr: Einzelwettkampf Damen

14.30 Uhr: Einzelwettkampf Herren

Freitag, 13. Dezember:

Offizielles Training

Samstag, 14. Dezember:

10.30 Uhr: Sprint Damen

14.15 Uhr: Sprint Herren

Sonntag, 15. Dezember:

10.30 Uhr: Sprint Damen

14.15 Uhr: Sprint Herren