Der Mitarbeiterstab um Trainer Federico Valente formiert sich

Bozen – Der Headcoach der Weißroten kann weiterhin auf die Unterstützung der bestätigten Cherubin, Chiodi und Marini zählen. Neu im Mitarbeiterstab sind Athletiktrainer Alberto Andorlini und Match Analyst William Luzi.

Der FC Südtirol freut sich, die Zusammensetzung des neuen Mitarbeiterstabs der Profimannschaft um den als Cheftrainer bestätigten Federico Valente bekanntgeben zu dürfen.

Nicolò Cherubin wird weiterhin als Co-Trainer an der Seite von Federico Valente tätig sein. Athletiktrainer Danilo Chiodi und Torwarttrainer Massimo Marini wurden ebenfalls in ihren Rollen bestätigt.

Das Trainerteam der Profimannschaft wird durch zwei neue Fachkräfte verstärkt: Athletiktrainer Alberto Andorlini und Match Analyst William Luzi.

Alberto Andorlini wurde am 31. Mai 1962 in Florenz geboren und verfügt über einen Universitätsabschluss in Sportwissenschaften und die von der F.I.G.C. vorgesehene Athletiktrainer-Lizenz. Andorlini ist seit über 25 Jahren im Profifußball tätig und hat mit renommierten Vereinen wie Fiorentina, Chelsea, Siena, Palermo, Udinese, Inter, Parma und der italienischen Damen-Nationalmannschaft zusammengearbeitet.

Neu im Trainerstab der Profimannschaft ist auch Match Analyst William Luzi. Geboren am 8. Jänner 1986 in Ascoli Piceno, ist Luzi im Besitz eines Universitätsabschlusses in Wirtschaftswissenschaften und verfügt über den Trainerschein UEFA C sowie die Match Analyst-Zertifizierung der F.I.G.C. Der 38-Jährige sammelte bei Ascoli wertvolle Erfahrungen als Videoanalyst, zuerst im Jugendsektor und anschließend in der Serie B-Mannschaft.

Zusätzlich können die Athletiktrainer Danilo Chiodi und Alberto Andorlini auf die Unterstützung von Lorenzo Bartolini, geboren am 7. April 1998 in Forlì, zählen, der den Mitarbeiterstab der Profimannschaft weiter bereichern wird.