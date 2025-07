Der Raiffeisen Beachcup 2025 ist im Gadertal vorbei

Von: mk

St. Kassian – St. Kassian im Gadertal war Schauplatz eines intensiven Beachvolleyball-Wochenendes. Dank der organisatorischen Bemühungen des US La Ila kamen zahlreiche Fans aus ganz Südtirol zusammen, um an der höchstgelegenen Etappe der Strecke auf 1600 Metern Höhe teilzunehmen. Am Samstag traten 25 Paare in den Kategorien Damen und Herren gegeneinander an, während der Sonntag ganz im Zeichen des Nachwuchses stand, mit nicht weniger als 47 Damenmannschaften in den Kategorien U14 und U16.

Das Finale der Männer bot Unterhaltung und großartige Technik. Zu den Protagonisten gehörten zum einen Hanni Theo, ein Athlet mit mehreren Einsätzen in der italienischen Beachvolleyball-Nationalmannschaft, und zum anderen Berger Martin, bekannt durch seine Erfahrung bei Macerata Volleyball (A2). Den Sieg holten sich Seeber Peter und Hanni Theo, die das Duo Seeber Isaak und Berger Martin in zwei Sätzen (23:21, 21:10) besiegten. Platz drei ging an Platzer Andreas und Coran Luca, die das Finale gegen Berger Thomas und Blasbichler Simon gewannen (21:19, 21:18).

Bei den Damen ging der erste Platz an Lüfter Ines und Weithaler Lea, die Burgmann Anja und Steger Victoria mit einem klaren 2:0 (21:19, 21:12) besiegten. Das Podium komplettierten die heimischen Athletinnen Irsara Lena und Valentini Nadine, die sich gegen Ebner Katja und Montermini Francesca durchsetzten (21:13, 21:09).

Am Sonntag standen die jungen Athleten der Kategorien U14 und U16 im Mittelpunkt, die mit Begeisterung und Talent die Felder belebten und für einen Tag voller Spannung und Sport sorgten. In der Kategorie U16 ging der Sieg an Irsara Lena und Rudiferia Sofia, während in der Kategorie U14 Kirchler Nina und Steger Olivia den ersten Platz belegten.

Die Ergebnisse:

1° Seeber Peter – Hanni Theo

2° Seeber Isaak – Berger Martin

3° Platzer Andreas – Coran Luca

4° Berger Thomas – Blasbichler Simon

1° Lüfter Ines – Weithaler Lea

2° Burgmann Anja – Steger Victoria

3° Irsara Lena – Valentini Nadine

4° Ebner Katja – Montermini Francesca

U16F

1° Irsara Lena – Rudiferia Sofia

2° Grittner Alea – Steger Victoria

3° Egger Alejandra Natalia – Parth Greta

4° Siebenförcher Lara – Köfele Magdalena

U14F

1° Kirchler Nina – Steger Olivia

2° Oberjakober Mia – Mair Sandra

3° Pircher Linda – Martin Valentina

4° Ranieri Greta – Ranalter Katja

Nächster Halt: Lana!

Der Raiffeisen Beachcup 2022 macht am 19. und 20. Juli in Lana Etappe. Am Samstag sind die Kategorien Herren, Damen und U16 an der Reihe, während am Sonntag die U12-, U14- und U18-Teams an der Reihe sein werden.

Die Anmeldung ist bis Mittwoch um 18.00 Uhr auf der offiziellen Website www.beachcup.it möglich.