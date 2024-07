Deutscher Franz Wagner erhält 224-Mio-Dollar-Vertrag

Von: APA/dpa/Reuters

Die langfristige Vertragsverlängerung des deutschen Basketball-Stars Franz Wagner bei den Orlando Magic ist perfekt. Dies teilte der Club aus der nordamerikanischen Profiliga NBA mit, ohne Details zum neuen Kontrakt zu nennen. Die Summen, die der 22-jährige Berliner künftig erhält, waren zuvor bereits über ESPN und “The Athletic” durchgesickert. Wagner soll für die fünf Jahre Vertragsdauer eine Summe von mindestens 224 Millionen Dollar (rund 206 Millionen Euro) beziehen.

Damit wird Wagner auf einen Schlag zum bestbezahlten deutschen Profisportler überhaupt. Sein Jahressalär beträgt über 40 Millionen Euro. Im Idealfall könnte der Flügelspieler in dem langfristigen Zeitraum bis zu 270 Mio. Dollar (etwa 249 Mio. Euro) einstreichen – das wäre mehr, als die deutsche NBA-Legende Dirk Nowitzki in seiner kompletten Karriere verdient hat. “Es ist ein surreales Gefühl. Ich habe es selbst noch nicht so richtig gecheckt”, sagte Wagner in Köln. Auch sein Bruder Moritz Wagner verlängerte seinen Kontrakt bei dem Team aus Florida.

Bei den Los Angeles Lakers hat Bronny James sein viel beachtetes Debüt gegen die Sacramento Kings gegeben und auch seine ersten Körbe geworfen. Der 19-Jährige ist der Sohn von Superstar LeBron James. Letzterer beginnt mit 39 Jahren seine 22. Saison und sein Ziel ist es, an der Seite seines Sohnes zu spielen. Das wäre ein absolutes Novum in der NBA.