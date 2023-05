Die Klassiker auf der Saslong am 15. und 16. Dezember sind nun offiziell bestätigt

St. Christina – Im Rahmen des 54. Kongresses des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes FIS in Zürich wurden am Donnerstag unter anderem die Wettkampfkalender der Saison 2023/24 abgesegnet. Dabei gab es für Gröden keine Überraschungen – der gewohnte Termin am letzten Wochenende vor Weihnachten wurde erwartungsgemäß bestätigt.

Der Weltcupkalender Ski Alpin der Herren sieht somit einmal mehr die beiden Speedrennen in Gröden vor, die im Rahmen der 56. Saslong Classic am Freitag, 15. Dezember (Super-G) und Samstag, 16. Dezember (Abfahrt) und somit ganz der Tradition entsprechend kurz vor Weihnachten über die Bühne gehen werden. “Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir als sogenannter Klassiker mit über 100 Weltcuprennen fest im internationalen Kalender verankert sind. Auch wenn es noch mehr als ein halbes Jahr bis zu unseren Speedrennen dauert, so laufen die Vorbereitungen im Hintergrund bereits auf Hochtouren. Unser Anspruch ist es, den Tausenden Zuschauern perfekt organisierte Wettkämpfe und ein nicht weniger spektakuläres Rahmenprogramm zu bieten“, erklärt Rainer Senoner, Präsident des Organisationskomitees.

Aber nicht nur was die Weltcuprennen auf der renommierten Südtiroler Abfahrtsstrecke betrifft, wird in Gröden derzeit mit sehr viel Leidenschaft gearbeitet. Auch in Sachen Kandidatur für die Alpinen Skiweltmeisterschaften 2029 fällt in den nächsten Wochen einiges an. So feilt das engagierte Team gerade an den letzten Details des Bewerbungs-Fragebogens, der bis spätestens 1. August an die FIS übermittelt werden muss.

Die endgültige Entscheidung, wer den Zuschlag für die Ski-Weltmeisterschaften in sechs Jahren erhält, fällt am 4. Juni 2024 beim 55. FIS-Kongress in Reykjavik.