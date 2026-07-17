Die Welt des Schulsports trifft sich in Mals

Von: luk

Bozen – Vom 25. bis 31. Juli wird Mals erneut zum internationalen Treffpunkt für Sportpädagogik: Am Oberschulzentrum “Claudia von Medici” wird die zehnte Ausgabe des Südtiroler Sportforums Mals ausgetragen. Erwartet werden rund 380 Sportlehrerinnen und Sportlehrer aus 21 Nationen. Auf dem Programm des internationalen Lehrgangs für Sportunterricht stehen 294 Einheiten zu aktuellen Entwicklungen in Sport, Bewegung und Unterrichtsgestaltung. Das Sportforum Mals wird seit 2007 alle zwei Jahre ausgetragen. Veranstalter sind die Deutsche Bildungsdirektion, die Sportschule Mals, die Genossenschaft für Weiterbildung und Regionalentwicklung GWR sowie die Gemeinde Mals.

Bildungslandesrat Philipp Achammer verweist auf die Bedeutung des Sportforums Mals für die Qualität des Sportunterrichts. Das Unterrichtsfach Bewegung und Sport leiste an Südtirols Schulen weit mehr als Bewegungsförderung und stärke Gesundheit, Teamfähigkeit und Selbstvertrauen, unterstreicht Landesrat Achammer und ergänzt: “Mit seinem breiten Kursangebot und dem internationalen Austausch leistet das Sportforum Mals einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Sportunterrichts.”

Neue Erkenntnisse aus Sportwissenschaft, Didaktik und Schulalltag

Fünf Tage lang verbinden praktische und theoretische Kurse neue Erkenntnisse aus Sportwissenschaft, Didaktik und Schulalltag. Das Angebot reicht von bekannten Sportarten wie Schwimmen, Handball, Basketball, Leichtathletik, Tennis und Tanz bis zu neueren oder im Schulunterricht weniger verbreiteten Bewegungsformen wie Roundnet, Kin-Ball, Tchoukball, Aerial Yoga, Street Racket oder Baskin. Auch Inklusion, Ernährung, Regeneration, Neuroathletik und Teambuilding sind Teil des Programms.

Ergänzt wird das Kursprogramm durch ein Rahmenprogramm mit Halbtages- und Ganztagesexkursionen im Vinschgau, darunter E-Mountainbike-Touren, Klettersteige, Wanderungen und Schlossführungen, eine Führung durch Glurns, Besuche im Laaser Marmorsteinbruch und im Kloster Marienberg sowie Käseverkostungen. Fachliche Akzente setzt zudem der Verband der Sportvereine Südtirols VSS, der am 29. Juli mit Vorträgen des Sportwissenschaftlers Achim Conzelmann vertreten ist.