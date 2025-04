Dolomitencup 2025: Die Wikinger kommen

Von: mk

Neumarkt – Auch wenn die Playoffs im europäischen Eishockey noch im Gange sind, laufen im Hintergrund schon eifrig die Planungen für die nächste Saison. So auch beim Dolomitencup. Nun präsentieren die Veranstalter den nächsten Teilnehmer, der vom 15. bis zum 17. August beim prestigeträchtigen Vorbereitungsturnier in Neumarkt in Südtirol um den Titel kämpfen wird.

Vor rund 1.000 Jahren verließen die Wikinger ihre nordischen Dörfer, setzten mit eindrucksvollen Flotten die Segel und machten die Welt unsicher. Wenn im August der Dolomitencup steigt, werden moderne Wikinger erneut auf Beutezug gehen – und zwar auf dem Eis der Würtharena in Neumarkt. Denn: Beim prestigeträchtigen Eishockey-Vorbereitungsturnier gibt sich in diesem Sommer der norwegische Topklub Vålerenga Ishockey ein Stelldichein.

Damit kommt geballte Tradition ins Südtiroler Unterland. Der Verein aus dem gleichnamigen Stadtteil in Oslo gilt nämlich als eine der ganz großen Nummern im norwegischen Eishockey. Nicht weniger als 26 (!) Meistertitel hat Vålerenga im Laufe der Jahrzehnte erobert und somit die Hockeygeschichte des Landes maßgeblich mitgeschrieben. Vålerenga Ishockey ist nicht nur Norwegens Eishockey-Rekordmeister, sondern gewann auch die meisten Titel aller Mannschaftssportarten in Norwegen.

Allerdings erleben die Skandinavier derzeit eine Durststrecke, denn den letzten Meistertitel errang Vålerenga im Jahr 2009. Seitdem erreichte die Truppe aus Oslo zwar vier Mal das Finale, doch der Pott wanderte stets in die Hände des Gegners. In der abgelaufenen Saison zogen die Norweger im Halbfinale den Kürzeren.

Neue Saison, neuer Dolomitencup, neues Glück?

Der Fokus von Vålerenga liegt nun voll und ganz auf der neuen Spielzeit. Und diese wird mit dem Dolomitencup gebührend eingeleitet. Eine Premiere wird es für den Traditionsverein in Neumarkt jedoch nicht sein. Bereits im Sommer 2019 kamen die Norweger zum Dolomitencup und schlossen das Turnier damals an dritter Stelle ab.

Damit steht der dritte Teilnehmer des renommierten Vorbereitungsturniers fest. Neben Vålerenga kommen vom 15. bis 17. August auch Dynamo Pardubice (Tschechien) und die Löwen Frankfurt (Deutschland) zur bereits 19. Auflage des Dolomitencups. Der vierte und letzte Teilnehmer wird in Kürze bekanntgegeben.

