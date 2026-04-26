Aktuelle Seite: Home > Sport > Dortmund fixiert im Jubiläumsspiel die Champions League
Bremen rang Stuttgart ein Remis ab

Dortmund fixiert im Jubiläumsspiel die Champions League

Sonntag, 26. April 2026 | 19:49 Uhr
Bremen rang Stuttgart ein Remis ab
APA/APA/dpa/Bernd Weißbrod
Schriftgröße

Von: apa

Borussia Dortmund hat im 1.000. Heimspiel der Clubgeschichte in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg zum elften Mal in Serie die Champions-League-Qualifikation vorzeitig gesichert. Nach zuvor zwei Niederlagen am Stück fertigte der BVB die Breisgauer am Sonntag zum Abschluss des 31. Spieltages ohne Mühe mit 4:0 (3:0) ab. Werder Bremen holte indes einen nicht eingeplanten Punkt beim VfB Stuttgart und machte einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt.

Beim 600. Heimsieg des BVB in der Bundesliga-Geschichte spielte ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer im Mittelfeld durch. Carney Chukwuemeka wurde in der Schlussphase eingewechselt und hatte ebenso wie Sabitzer beim Treffer von Fabio Silva zum 4:0-Endstand (87.) seine Füße im Spiel. Zuvor sorgten Maximilian Beier (8.), Serhou Guirassy und Ramy Bensebaini für eine klare Pausenführung.

In den verbleibenden drei Saisonspielen geht es für das Team von Trainer Niko Kovac nun noch darum, die Vizemeisterschaft zu sichern. Nach 31 Spielen haben die Dortmunder fünf Zähler Vorsprung vor RB Leipzig.

Erster Saisoneinsatz für Wöber

Werder Bremen ging beim Champions-League-Anwärter Stuttgart durch Jens Stage (18.) in Führung, die Schwaben konnten drei Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokalfinale durch Ermedin Demirovic (61.) nur noch ausgleichen. Romano Schmid wurde bei Werder erst kurz vor Schluss ausgewechselt, Maximilian Wöber kam ab der 65. Minute zu seinem ersten Saisoneinsatz in der Liga.

Marco Friedl stand aufgrund muskulärer Probleme nicht im Aufgebot der Gäste, Marco Grüll fehlte gesperrt. Stuttgart bleibt nach dem Remis Tabellenvierter. Für Werder bedeutet der Zähler einen weiteren Schritt zum Klassenerhalt. Die Bremer haben drei Runden vor dem Saisonende sechs Punkte Vorsprung auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Kommentare
97
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Von der Babygang verfolgt
Kommentare
47
Von der Babygang verfolgt
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kommentare
28
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Kommentare
25
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Drogen am Fahrradweg
Kommentare
23
Drogen am Fahrradweg
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 