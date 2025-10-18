Aktuelle Seite: Home > Sport > Double-Double von Pöltl im letzten NBA-Test
Jakob Pöltl ist rechtzeitig zum NBA-Start fit

Double-Double von Pöltl im letzten NBA-Test

Samstag, 18. Oktober 2025 | 10:00 Uhr
Jakob Pöltl ist rechtzeitig zum NBA-Start fit
APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER
Von: apa

Jakob Pöltl und die Toronto Raptors haben die Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) mit einem Sieg abgeschlossen. Die Kanadier besiegten die Brooklyn Nets am Freitag (Ortszeit) in eigener Halle mit 119:114. Der Center aus Wien steuerte ein Double-Double aus je zehn Punkten und Rebounds bei. Weiters verbuchte er je zwei Steals und Blocks sowie einen Assist in 24:05 Einsatzminuten. 31 Zähler gingen auf das Konto von Scottie Barnes.

Pöltl hatte wegen Verletzungen zuletzt wenig trainiert. “Ich würde sagen, es geht bergauf. Ich bin noch nicht bei hundert Prozent, habe hin und wieder noch ein bisschen Probleme mit dem Rücken, aber es geht schon deutlich besser”, erklärte der 30-Jährige. Im Spiel gegen Brooklyn sei es ihm bereits sehr gut ergangen.

In sechs Testspielen haben die Kanadier somit vier Siege gelandet. In die reguläre NBA-Saison 2025/26 starten sie am Mittwoch bei den Atlanta Hawks. Die erste Partie vor heimischer Kulisse steigt zwei Tage später gegen die Milwaukee Bucks.

