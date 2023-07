Drei Testspiele terminlich fixiert

Bozen/Ridnaun – Im Rahmen der diesjährigen Sommervorbereitung stehen für den FC Südtirol im Juli bereits drei Testspiele fest im Terminkalender. Zwei davon werden die Weißroten während ihres zehntägigen Trainingslagers im Ridnauntal (11. bis 21. Juli) absolvieren.

Der erste Test findet am Sonntag, den 16. Juli gegen eine Auswahl aus dem Ridnauntal statt. Anstoß ist in der Sportzone von Stange bei Ratschings um 18.00 Uhr. Danach geht es für Fabian Tait und Co. vier Tage später (Donnerstag, den 20. Juli) mit dem Vorbereitungsspiel gegen Sankt Georgen weiter, welches ebenfalls in der Sportzone von Stange um 18.00 Uhr angepfiffen wird.

Das dritte Freundschaftsspiel folgt am Donnerstag, den 27. Juli gegen Sassuolo. Das Aufeinandertreffen mit dem Erstligisten aus der Emilia-Romagna besitzt mittlerweile schon eine längere Tradition und ist fester Bestandteil der Vorbereitung beider Profivereine. Auch in diesem Jahr findet die Partie auf der Sportanlage in Sterzing statt, wo die Schwarzgrünen gleichzeitig ihr eigenes Trainingslager abhalten. Anstoß dort ist um 17.00 Uhr.

Das erste Pflichtspiel des FCS steigt dann am Sonntag, den 13. August im Stadio Luigi Ferraris, wenn die Weißroten in der Coppa Italia auswärts auf Erstligaabsteiger Sampdoria Genua treffen. Der neue Spielplan der Serie B wird kommenden Dienstag, den 11. Juli in Como verkündet.