Dritter Streich: Palace schlug Liverpool auch im Ligacup

Von: apa

Der aktuell durch die Saison taumelnde englische Fußballmeister Liverpool hat sich am Mittwoch endgültig zum Lieblingsgegner für Oliver Glasner und Crystal Palace gemacht. Im Achtelfinale des Ligacups feierten die Londoner nun auch in Liverpool einen 3:0-Erfolg und gewannen damit auch das dritte Saisonduell mit den Reds. Für Liverpool war es der sechste “Nuller” in den jüngsten sieben Pflichtspielen.

Das in der laufenden Meisterschaft auf Platz zehn rangierende Palace hatte Liverpool bereits zu Saisonbeginn im Community Shield in Wembley im Elferschießen bezwungen und in der Premier League Ende September zuhause mit einem 2:1-Sieg nachgelegt. Am Mittwoch machte man das Triple gegen eine Rotations-Elf aus Liverpool perfekt. Ismaila Sarr brachte Palace mit einem Doppelpack kurz vor der Pause (41., 45.) auf die Siegerstraße, im Finish besorgte Yeremy Pino (87.) den Endstand. Da waren die Hausherren nach Rot für Amara Nallo (79.) bereits in Unterzahl.

Im Viertelfinale stehen auch Arsenal (2:0 gegen Brighton), Manchester City (3:1 bei Swansea), Chelsea (4:3 bei Wolverhampton) und Newcastle (2:0 Tottenham). Kevin Danso spielte bei der Spurs-Niederlage in der Innenverteidigung durch.