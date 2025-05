Edmonton geht gegen Dallas nach 6:1-Heimsieg 2:1 in Front

Von: APA/dpa

Die Edmonton Oilers haben am Sonntag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) einen großen Schritt in Richtung Stanley-Cup-Finale gemacht. Die Kanadier gewannen in der “best of seven”-Finalserie der Western Conference das dritte Spiel gegen die Dallas Stars 6:1 und übernahmen so erstmals die Führung. Edmonton hatte das Startspiel in Dallas mit 3:6 verloren und mit einem Auswärts-3:0 ausgeglichen. Connor McDavid und Zach Hyman trafen doppelt.

Im Vorjahr hatten die Oilers das Finale um den Stanley Cup erreicht. Gegen die Florida Panthers holte Edmonton einen 0:3-Rückstand auf und glich zum 3:3 aus. Das siebente und entscheidende Spiel ging dann allerdings mit 1:2 verloren. Die Panthers führen in ihrer Halbfinal-Serie gegen die Carolina Hurricanes mit 3:0 und stehen kurz vor dem Finaleinzug. Dann könnte es zu einer Revanche auf der größtmöglichen Bühne kommen.

NHL-Ergebnis vom Sonntag – Play-off, 3. Runde (“best of seven”): Western Conference, Finale: Edmonton Oilers – Dallas Stars 6:1. Stand in Serie 2:1