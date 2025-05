Edmonton Oilers nach Sieg in Las Vegas im NHL-Halbfinale

Von: apa

Die Edmonton Oilers stehen als erste Mannschaft im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL. Die Oilers gewannen am Mittwoch in Las Vegas gegen die Golden Knights 1:0 nach Verlängerung und entschieden die “best of seven”-Serie mit 4:1 für sich. Titelverteidiger Florida Panthers fehlt nach einem 6:1-Erfolg bei den Toronto Maple Leafs nur noch ein Sieg für den Aufstieg.

Kasperi Kapanen entschied in der 8. Minute der Overtime das Spiel in Las Vegas zugunsten der Gäste. Die Oilers qualifizierten sich damit zum dritten Mal in den jüngsten vier Jahren für das Conference-Finale und haben weiter die Chance, als erstes kanadisches Team seit den Montreal Canadiens 1993 den Stanley Cup zu holen. Im Finale der Western Conference geht es gegen die Dallas Stars oder Winnipeg Jets. Dallas führt 3:1 und kann am Donnerstag in Winnipeg ins Halbfinale einziehen.

Im Osten steht der regierende Stanley-Cup-Sieger nach dem Kantersieg in Toronto vor dem Einzug in die Runde der besten vier. Die Panthers haben drei Siege hintereinander geholt und können am Freitag mit Heimvorteil die Serie für sich entscheiden.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch – Play-off, 2. Runde (“best of seven”):

Eastern Conference: Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 1:6. Stand in der Serie: 2:3

Western Conference: Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers 0:1. Endstand: 1:4