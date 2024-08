Endrick trifft bei Real-Debüt – Mbappe weiter ohne Ligator

Von: apa

Real Madrid hat im zweiten Anlauf den ersten Saisonsieg in der spanischen Fußball-Liga eingefahren. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag gegen Real Valladolid mit 3:0 (0:0) durch. Kylian Mbappe blieb in seinem ersten Heimspiel für Real blass und muss weiter auf sein erstes Ligator warten. Dafür durfte Supertalent Endrick bereits in seiner ersten Partie für die Madrilenen jubeln. Der 18-jährige Brasilianer traf zehn Minuten nach seiner Einwechslung zum Endstand (96.).

Der Uruguayer Federico Valverde hatte Real per Freistoß in Führung gebracht (50.). Dazu war Brahim Diaz für das Team des nach seinem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss noch länger fehlenden David Alaba erfolgreich (88.).