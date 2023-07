Erfolgreiche Reitsporttage in Wiesen

Wiesen – Am vergangenen Wochenende fanden auf der Reitanlage Wiesenhof in Wiesen die traditionellen Reitsporttage statt. Dabei lieferten sich die Reiter und Reiterinnen aus Südtirol, Italien, Deutschland und Österreich spannende Entscheidungen in den verschiedenen Springbewerben.

Das Turnier startete mit einer Hindernishöhe von 40 Zentimetern und mündete in den täglichen Höhepunkten bei Bewerben über 135 Zentimeter. Den Sieg im „Großen Preis von Südtirol“ am Sonntagnachmittag sicherte sich Davide Azzolina aus dem Piemont auf seinem Pferd „Chairell“. Auf Platz zwei reihte sich nochmals Azzolina, diesmal mit seinem zweiten Pferd „Die Schöne“, während Salvini Maria aus der Toskana mit ihrer „Artista“ dritte wurde.

Tolle Erfolge konnte auch die Mitglieder des Reitclub Wiesen feiern: Es gab Siege für Hannah Steckholzer (C120 und C125) und Jasmin Troger (C115cm). Über tolle Platzierungen freuten sich auch Greta Puntel (zweiter und dritter Platz im B100cm), Alexa Steckholzer (zwei dritte Plätze im C120), Bettina Hochrainer (zweiter und dritter Platz im C125cm), Sarah Mair (zweiter Platz im B100) und Emily Volgger (zweiter und dritter Platz im B80).

Fehlerfreie Umläufe gab es außerdem für Leni Brunner, Lena Gögl, Anna Oberprantacher, Jasmin Oberhauser, Lia Bacher, Vera Mair, Daniela Kruselburger, Tara Hanke und und Tess Palermo.