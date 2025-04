Erfolgreicher Abschluss des Raiffeisen Grand Prix 2024/25

Von: mk

Bozen – Die Fraiten-Piste auf Schöneben war am Sonntag Schauplatz des Raiffeisen Grand Prix Finales, in dessen Rahmen ein Parallel-Riesentorlauf zur Austragung kam. Über 210 junge Rennläuferinnen und Rennläufer aus Südtirol waren bei diesem Rennen im Einsatz, der auch als Alperia Cup gewertet wurde.

In der Altersklasse U14 weiblich holte sich Hannah Mahlknecht (Seiser Alm) den Sieg, die sich im Finale gegen Vicky Insam (Gröden) durchsetzte. Das Finale um den dritten Platz entschied Sofia Lanz (TZ Jochtal) gegen ihre Teamkollegin Mia Molling für sich. Bei den gleichaltrigen Burschen hatte Simon Martinelli die Nase vorn. Der Rennläufer des Skiteams Latemar gewann das Finale gegen Samuel Prantl (Ulten). Rang drei belegte Lukas Rabanser, der seinem Grödner Teamkollegen Alan Piccolruaz im kleinen Finale das Nachsehen gab.

In der U16 ging der Tagessieg bei den jungen Frauen an Petra Dander (TZ Jochtal), die im Finale das bessere Ende gegen Nicole Piccolruaz (Gröden) für sich hatte. Dritte wurde Ida Gatterer (Kronplatz), die sich im kleinen Finale gegen Francesca Miribung (Gröden) durchsetzte. Bei den jungen Männern hieß der Tagessieger Jeremias Scherer (Seiser Alm), der Matthias Mahlknecht (Gröden) im Entscheidungslauf hinter sich ließ. Dritter wurde Hannes Valentini (Alta Badia), vor Simon Auer (3 Zinnen Dolomites).

Podestplatzierungen bei FIS-Slalom in Gsies

Je zwei FIS-Slaloms für Männer und Frauen wurden am 1. April in Gsies ausgetragen. Dabei gab es auch zwei Südtiroler Podestplätze zu verzeichnen. Nora Pernstich (Trainingszentrum Überetsch-Unterland) belegte im zweiten Rennen hinter Ambra Pomare und Maria Sole Antonini den dritten Rang, während Lokalmatador Jonas Feichter im zweiten Rennen hinter Bartumeu Gabriel Gutierrez (Andorra) den zweiten Platz einnahm und sich in der Altersklasse U21 durchsetzte.

U21-Italienmeister in der Abfahrt

Erfolge gab es auch bei den Italienmeisterschaften am San-Pellegrino-Pass im Fassatal. Bei den Damen kürte sich in der Abfahrt in der U21 die Grödnerin Sara Thaler mit der drittschnellsten Gesamtzweit zur Italienmeisterin, während Landeskaderathletin Ivy Schölzhorn (RG Wipptal) den fünften Rang belegte. Bei den gleichaltrigen jungen Männern ging der Titel dank Emanuel Lamp (Gsiesertal) ebenfalls nach Südtirol.

Ski-Kids geben beim Criterium in Livigno Vollgas

Livigno war in der vergangenen Woche Schauplatz des Criterium Nazionale Cuccioli. Dabei handelt es sich um die inoffiziellen Italienmeisterschaften der Altersklassen U11 und U12 in den Disziplinen Slalom und Riesentorlauf. Über 50 Ski-Kids aus Südtirol waren am Start und sorgten dafür, dass das Landeskomitee in der Endwertung den dritten Rang einnahm. Hier alle Südtiroler Top Ten Ergebnisse im Überblick:

U12 Slalom 1, weiblich: 8. Greta Mantovani (Gröden)

U12 Kombination, weiblich: 9. Greta Mantovani (Gröden)

U12 Slalom 1, männlich: 3. Leo Giubbilei (Ritten), 7. Aaron Lanpacher (Tscherms)

U12 Slalom 2, männlich: 4. Lukas Plank (Ridnaun), 9. Matthias Winkler (St. Vigil)

U12 Kombination, männlich: 5. Leo Giubbilei (Ritten)

U12 Skicross, weiblich: 7. Hanna Schwabl (Hafling), 8. Lara Julie Piacenti (Eppan), 10. Greta Andreetto (TZ Jochtal)

U12 Skicross, männlich: 3. Elias Magoni (Ridnaun), 4. Matthias Winkler (St. Vigil), 6. David Palfrader (St. Vigil), 7. Lukas Plank (Ridnaun), 10. Jonas Rindler (St. Vigil)

U11 Slalom 1, männlich: 9. Felix Ausserhofer (Taufers)

U11 Slalom 1, weiblich: 3. Silvia Mair (Brixen)

U11 Skicross, weiblich: 3. Sara Perathoner (Tscherms), 6. Ellen Alfarei (Alta Badia), 10. Silvia Mair (Brixen)

U11 Skicross, männlich: 4. Jakob Pixner (Passeier), 7. Philip Ladurner (Hafling), 10. Diego Trocker (Gröden)