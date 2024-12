Europacup Obereggen: Ein Azzurro führt nach dem ersten Lauf

Von: mk

Obereggen – Der 23-jährige Tommaso Saccardi ist der Halbzeitführende beim traditionsreichen Europacupslalom in Obereggen und darf davon träumen, die Durststrecke der Azzurri in Obereggen zu beenden: Die italienische Mannschaft wartet seit dem Sieg von Patrick Thaler im Jahr 2011 auf einen Triumph in Obereggen. Die Zeitabstände sind aber minimal: Gleich neun Athleten befinden sich innerhalb einer halben Sekunde. Der zweite Durchgang beginnt um 13.00 Uhr.

Tommaso Saccardi aus der Emilia-Romagna hat am Vormittag auf der Maierl-Piste seine gute Form unter Beweis gestellt. Saccardi hat bereits den zweiten Europacupslalom in Levi gewonnen und ist gestern in Fassa guter Vierter geworden. Mit Startnummer 1 legte er eine Zeit vor, an der sich seine Konkurrenten die Zähne ausbissen. Sechs bzw. sieben Hundertstelsekunden langsamer waren der Finne Jesper Pohjolainen, Dritter gestern in Fassa, und der Schweizer Matthias Iten, der vor einem Jahr in Obereggen Zweiter geworden war.

Auf dem siebten Rang lauert mit einem Rückstand von nur 37 Hundertstelsekunden der aktuelle Führende der Europacup-Slalomwertung und gestrige Zweite von Fassa. Bereits vor der ersten Zwischenzeit ausgeschieden ist hingegen Fassa-Sieger Gustav Wissting.

Nicht ganz zufrieden konnten die Südtiroler sein. Simon Maurberger aus dem Ahrntal ist mit 1,12 Sekunden Rückstand Halbzeit-14., Matteo Canins aus Badia mit 1,24 Sekunden Rückstand 15. Immerhin auf den 20. Rang gefahren ist Hannes Zingerle mit der hohen Startnummer 40.

Der zweite Durchgang beginnt um 13.00 Uhr. RaiSport zeigt eine Aufzeichnung des Rennens am Montagabend um 23.00 Uhr und am Dienstag um 18.00 Uhr.