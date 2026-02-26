Aktuelle Seite: Home > Sport > Ex-NFL-Profi Platzgummer will mit Flag-Team zu Olympia 2028
Sandro Platzgummer 2020 im Dress der New York Giants

Ex-NFL-Profi Platzgummer will mit Flag-Team zu Olympia 2028

Donnerstag, 26. Februar 2026 | 14:13 Uhr
Sandro Platzgummer 2020 im Dress der New York Giants
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MIKE STOBE
Schriftgröße

Von: apa

Der frühere NFL-Legionär Sandro Platzgummer hat seine Karriere im Tackle-Football beendet, will aber mit Österreichs Nationalteam in der kontaktlosen Variante Flag Football zu den Olympischen Spielen 2028 nach Los Angeles. “Es war keine leichte Entscheidung, einen so großen Teil meines Lebens hinter mir zu lassen”, erklärte Platzgummer in einer Verbandsaussendung. Letztes Spiel des 27-jährigen Tirolers mit Vollkontakt war das gewonnene EM-Finale Ende Oktober gegen Finnland.

Platzgummer war 2020 über das International Player Pathway Program (IPPP) der NFL in den Trainingskader der New York Giants gekommen. Drei Jahre war der Runningback danach beim Traditionsteam engagiert, kam auch in mehreren Testspielen zum Zug. Für einen Einsatz in der regulären Saison reichte es allerdings nicht. 2028 soll es zurück in die USA gehen, dann ist Flag Football erstmals olympisch. Platzgummer will laut Verbandsangaben um einen Platz im AFBÖ-Nationalteam kämpfen, für das Mitte August bei der WM in Düsseldorf die erste Chance besteht, einen Olympia-Startplatz zu erobern.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Blasen vor dem Starten
Kommentare
102
Blasen vor dem Starten
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
47
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Kommentare
40
Unterberger bezeichnet Galateos Äußerungen als unangebracht
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Kommentare
39
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Traumberuf Bestatterin
Kommentare
33
Traumberuf Bestatterin
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 