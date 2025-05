FCS-Damen schieben sich auf Rang 2 vor

Von: ka

Bozen – Im Rahmen des 27. Spieltags siegen die Weißroten unter der Leitung von Mister Castellaneta in der Ferne souverän mit 3:0 (2:0) gegen Tavagnacco und avancieren so zum ersten Verfolger von Venezia.

Die FCS-Damen siegen souverän in der Ferne und klettern auf Tabellenplatz zwei: im Rahmen des 27. Spieltags, des viertletzten der Serie C (Kreis B), setzen sich die Weißroten auswärts gegen die Friulane von Tavagnacco mit 3:0 (2:0) durch. Vuerich besorgt in Minute 34 per Kopf die Führung, indem sie einen millimetergenauen Pass von Peer vollendet. Kurz vor dem Halbzeitpfiff das wichtige 2:0 – einen Stockner-Abschluss kann eine Verteidigerin noch abblocken, den Abpraller bringt Peer im Tor unter (45.). Nach dem Seitenwechsel kommt in Minute 71 die Vorentscheidung: Prearo setzt zu einem Slalomlauf an und bedient schließlich mustergültig Stockner, die nur noch zum finalen 3:0 einschieben muss. Durch diesen Erfolg rücken die FCS Women, wie bereits erwähnt, auf Rang 2 vor und avancieren so, mit acht Zählern Rückstand, zum ersten Verfolger von Tabellenführer Venezia.

TAVAGNACCO – FC SÜDTIROL WOMEN 0:3 (0:2)

TAVAGNACCO: Ferroli, Moroso, Gallo, Peressotti (62. Sossai), Matiz, Gerlin (84. Desiati), Zanetti, Lakovic (66. Castelli), Gori, Durigon, Lorenzini (83. Ruberti)

Auf der Ersatzbank: Kocina, Bortolin, Biancuzzi, Gaspardis, Chahid

Trainer: Piera Cassandra Maglio

FC SÜDTIROL WOMEN: Graus, Tschoell (64. Maloku), Oberhuber, Vuerich, Ruaben, Kiem, Peer (80. Miraldi), Santin (72. Bauer), Prearo (84. Redza), Bielak (62. Fischer), Stockner

Auf der Ersatzbank: Holzer, Pföstl

Trainer: Marco Castellaneta

SCHIEDSRICHTER: Lorenzo Lena (Treviso) | Biagio Carannante & Maxim Corbatto (beide Gradisca d’Isonzo)

TORE: 0:1 Vuerich (34.), 0:2 Peer (45.), 0:3 Stockner (71.)