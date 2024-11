FCS-Primavera 2 unterliegt in Chiavari

Von: ka

Chiavari/Bozen – Die Weißroten gehen früh durch Ndongue in Führung (3.), dann jedoch dreht Virtus Entella durch die Tore von Vian Seewald (37.), Tiana (59.) und Martinelli (82.) die Partie.

Die Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol kehrt ohne Punkt vom Gastspiel in Chiavari heim – die Weißroten unter der Leitung von Mattia Marchi (der erneut den gesperrten Matteo Abbate vertrat) unterliegen im Rahmen des 6. Spieltags der Hinrunde Virtus Entella mit 1:3 (1:1). Dabei sind es die Gäste, die durch einen präzisen Flachschuss von Ndongue früh in Führung gehen (3.), ehe die Biancoazzurri Liguri in einer äußerst ausgeglichenen ersten Halbzeit in der 37. Minute durch einen potenten Fernschuss von Vian Seewald zum Ausgleich kommen. Nach dem Seitenwechsel zeigen die Gastgeber mit einer bärenstarken Leistung, warum sie an der Tabellenspitze stehen, und entscheiden dank der Treffer von Tiana (59.) und Martinelli (82.) die Partie.

VIRTUS ENTELLA – FC SÜDTIROL 3:1 (1:1)

VIRTUS ENTELLA: Torrielli, Marchetti, Lagomarsino, Vian Seewald, Busicchia, Bottaro, Mattioli (80. Traniello), Piredda, Djabi Embalo (80. Martinelli), Tiana (88. Anzalone), Perrone (50. Carbone)

Auf der Ersatzbank: Sanguineti, Annoni, Dimatteo, Giacobbe, Giovannetti, Martini Donati, Giorgi, Tafaj

Trainer: Massimo Melucci

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Halili (46. Capacci), Rottensteiner, Vallana, Sabatini, Testa (25. Bahaj), Hofer (80. Ceschini), Brik (73. Mahlknecht), Ndongue, Fiorini (46. Fois), Padovani

Auf der Ersatzbank: Tschöll, Kofler, Paternoster, Perin, Fugaro, Gamper, Gabos

Trainer: Mattia Marchi (Matteo Abbate gesperrt)

SCHIEDSRICHTER: Mattia Maresca (Napoli) | A. E. Filali (Alessandria) & V. Russo (Nichelino)

TORE: 0:1 Ndongue (3.), 1:1 Vian Seewald (37.), 2:1 Tiana (59.), 3:1 Martinelli (82.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (VE) Tiana, Anzalone / (FCS) Brik, Halili, Bahaj, Vallana