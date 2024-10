FCS siegt in Unterzahl bei Cosenza

Von: mk

Cosenza – Mit Herz und Willen zu drei immens wichtigen Punkten: der FC Südtirol setzt sich im Rahmen des achten Spieltags der Serie BKT 2024/25 im Stadio „San Vito-Gigi Marulla“ gegen Cosenza mit 2:0 (1:0) durch, nachdem man die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten musste.

Die Jungs unter der Leitung von Mister Federico Valente gehen durch einen Rover-Sturmlauf in der siebten Minute in Führung: Die Nummer Sieben der Weißroten zieht temporeich in die Cosenza-Box ein und trifft, alleine vor Micai, gefühlvoll mit links ins lange rechte Eck zum 1:0.

In der bereits abgelaufenen Nachspielzeit der ersten Hälfte wird die Partie hitzig: der Unparteiische zeigt Kurtic urplötzlich – wahrscheinlich wegen exzessiven Protestierens – die rote Karte. Nach dem Seitenwechsel wissen die Gäste zu leiden und kommen mit großem Charakter dank zweier Einwechselspieler zum zweiten Treffer: Merkaj legt für Zedadka ab, der aus rund 18 Metern unhaltbar unten ins lange rechte Eck zum 2:0-Endstand trifft (75.).

In der Folge können die Gastgeber nicht mehr nennenswert reagieren, weshalb der Sieg für den FCS verdient erscheint.

Das Spiel im Detail

Die Gastgeber stoßen an und kommen sogleich zu einer ersten Doppelchance: Nach rund 50 Sekunden zieht Ricciardi von der rechten Seite ins Zentrum und versucht sich aus etwas mehr als 20 Metern – Poluzzi lenkt den Schuss über die Querlatte (erste Minute). Im Anschluss an die folgende Ecke kommt Charlys aus circa elf Metern zum Abschluss, die Hintermannschaft der Weißroten blockt in extremis (zweite Minute).

Auf der Gegenseite gibt Giorgini den ersten Warnschuss ab, sein Volley segelt jedoch deutlich rechts am Tor von Micai vorbei (siebte Minute). Es sollte der Vorgeschmack für den Führungstreffer des FCS werden, denn noch in derselben Minute hängt Rover mit seinem temporeichen Sturmlauf nach gelungener Ablage von Odogwu all seine Gegenspieler ab und trifft von links in der Box alleine vor Micai mit links ins lange rechte Eck zum 1:0.

Die Rossoblù Calabresi reagieren in Spielminute 17 erstmals nennenswert auf den Rückstand: eine Flanke auf rechts in den Gäste-Strafraum legt Ricciardi per Kopf für den heranlaufenden Kourfalidis ab, dessen Schuss gerät jedoch zu hoch. Drei Zeigerumdrehungen später gibt es einen Freistoß für die Weißroten aus etwas über 20 Metern, halbrechter Position: Casiraghi versucht es direkt, legt den ruhenden Ball knapp rechts vorbei (20. Minute). Auf der Gegenseite wird Florenzi rechts in der FCS-Box freigespielt: er spielt im Anschluss eine flache Hereingabe in die Mitte – Poluzzi packt sicher zu (23.).

In Minute 29 behauptet sich Odogwu rechts im Cosenza-Strafraum stark und legt für Tait ab, der Micai zu einer Parade zwingt. Wenig später ist es D’Orazio, der seinen Freistoß von der Strafraumgrenze über das Tor von Poluzzi setzt (33.). In einer intensiven Schlussphase der ersten Hälfte findet zunächst die Flanke von Caporale den Kopf von Strizzolo, dessen Kopfstoß geht knapp rechts vorbei (44.). Kurz darauf führt Cosenza einen Corner von rechts kurz aus, links in der Box kommt in der Folge dann D’Orazio zum Ball: Tait wirft sich in den Schluss und wehrt erneut zur Ecke ab (45 + 1.).

Als die zweiminütige Nachspielzeit eigentlich schon abgelaufen ist, wird ein schwacher Strizzolo-Abschluss gefährlich gegen die Laufrichtung von Poluzzi abgefälscht, der die Seinen mit einer Glanztat und der Mithilfe des linken Pfostens rettet (45 + 3.). Noch vor der Ausführung des fälligen Eckballs zückt der Unparteiische die rote Karte gegen Jasmin Kurtic (45 + 3.), sehr zum Ärger der Weißroten. Nach über vier Minuten obendrauf geht es zum Pausentee.

Mister Valente reagiert auf den Platzverweis und bringt Praszelik für Casiraghi in die Partie: die zweite Hälfte wird nach längeren Verbindungsproblemen zum VAR (welche bereits vor Spielbeginn aufkamen) mit deutlicher Verspätung angepfiffen, die Halbzeitpause dauerte rund 35 Minuten. Zurück zum Spielgeschehen: die Gastgeber in Überzahl übernehmen die Zügel der Partie, Strizzolo köpft nach Flanke von Ricciardi in Minute 57 über das Tor von Poluzzi. Kurz darauf stellt der Flachschuss von Ricciardi kein Problem für den FCS-Keeper dar (59.).

Die Lupi Rossoblù bleiben am Drücker: zunächst findet eine Mazzocchi-Flanke von links den freistehenden Strizzolo auf der Höhe des zweiten Pfostens, letzterer bekommt seinen Kopfstoß jedoch nicht auf das FCS-Gehäuse (68.) – kurz darauf fällt Florenzis Weitschuss zu hoch aus (70.).

Mit Anbrechen der Schlussphase macht der FC Südtirol durch zwei Einwechselspieler alles klar: Zedadka spielt Merkaj an, der wiederum für die Nummer 11 der Weißroten ablegt – dessen Rechtsschuss schlägt unhaltbar unten im langen rechten Eck zum 2:0 ein (75.). Cosenza kann in der Folge nicht mehr gefährlich reagieren, einzig Fumagalli versucht sich mit zwei Weitschüssen: den ersten kann Poluzzi sicher fangen (86.), der zweite segelt als Drehschuss aus halblinker Position knapp am langen Pfosten vorbei (89.). Der FCS bringt somit den Sieg in trockene Tücher.

COSENZA CALCIO – FC SÜDTIROL 0:2 (0:1)

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): 1 Micai; 23 Venturi (57. 19 Ciervo), 5 Camporese, 17 Caporale; 16 Ricciardi, 6 Charlys (69. 24 Mauri), 39 Kourfalidis (57. 30 Mazzocchi), 11 D’Orazio ©️ (69. 20 Rizzo Pinna); 34 Florenzi (77. 21 Zilli); 10 Fumagalli, 32 Strizzolo

Auf der Ersatzbank: 22 Vettorel, 2 Cimino, 9 Sankoh, 15 Dalle Mura, 28 Kouan, 31 Ricci, 55 Hristov

Trainer: Massimiliano Alvini

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): 1 Poluzzi; 30 Giorgini, 23 Ceppitelli, 28 Kofler; 7 Rover (72. 11 Zedadka), 27 Kurtic, 4 Arrigoni, 79 Molina; 17 Casiraghi (46. Praszelik), 21 Tait © (72. 2 El Kaouakibi); 90 Odogwu (72. 33 Merkaj)

Auf der Ersatzbank: 12 Drago, 22 Tschöll, 9 Crespi, 14 F. Davi, 15 Rottensteiner, 19 Pietrangeli, 68 Vimercati.

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: Daniele Perenzoni (Rovereto) | Die Assistenten: Alessandro Lo Cicero (Brescia) & Tiziana Trasciatti (Foligno) | Vierter Offizieller: Gabriele Totaro (Lecce)

VAR: Francesco Fourneau (Rom 1) | AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

TORE: 0:1 Rover (7.), 0:2 Zedadka (75.)

DISZIPLINARISCHE MAßNAHMEN: Gelbe Karten: Venturi (CC | 21.), Giorgini (FCS | 32.), Charlys (CC | 62.) / Rote Karte: Kurtic (FCS | 45 + 3.)

ANMERKUNGEN: milder Nachmittag, mit Temp. um 20 Grad, großteils heiterer Himmel, Rasen in diskretem Zustand. Vor Spielbeginn eine Schweigeminute im Gedenken an Franco Chimenti (Präsident der FederGolf). Spielstart um 6min verzögert, wegen Probleme mit dem VAR. Identisches Problem vor Anpfiff der zweiten Hälfte: dieses Mal rund 20min Verspätung.

Eckenverhältnis: 8-0 (7-0) | Nachspielzeit: 2min (+2) + 4min