FCS unterliegt Frosinone zuhause mit 1:3

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol muss im Rahmen des 32. Spieltags der Serie BKT 2025/26 gegen Aufstiegs-Aspirant Frosinone Calcio – trotz einer überzeugenden Leistung – eine 1:3 (0:1)-Heimniederlage hinnehmen.

Die Gäste gehen im Bozner Drusus-Stadion mit ihrer ersten Torchance in Führung: Ein Kopfball-Rückpass von Masiello zu Adamonis missglückt, sodass Raimondo das Zuspiel abfängt, den FCS-Keeper umkurvt und zum 0:1 ins leere Tor einschiebt (siebte Minute). Mit dem knappen Rückstand aus der Sicht der Weißroten geht es nach einer von vielen Unterbrechungen geprägten ersten Halbzeit in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel gewinnen die Gastgeber die Oberhand und kommen in Person von Pecorino zum 1:1-Ausgleich: Er staubt, nachdem Palmisani einen Casiraghi-Elfmeter entschärfen konnte, wuchtig unter die Querlatte ab (60.).

Die „Frusinati“ jedoch gehen prompt erneut in Front: Ein Calò-Freistoß aus dem linken Halbfeld kommt im Fünfmeterraum auf und rauscht an Freund und Feind vorbei zum 1:2 in die Maschen (68.). In der Schlussphase wird Ghedjemis von Cichella in die Tiefe geschickt, er läuft auf rechts alleine in Richtung FCS-Gehäuse, zieht ins Zentrum und trifft zum Endstand (85.); nach einer anfänglichen Abseitsentscheidung wird das 1:3 nach Check des VAR doch noch anerkannt (87.). Der FC Südtirol gibt sich auch danach nicht auf, es bleibt jedoch bei der Heimniederlage gegen den Serie A-Kandidaten.

Erste Halbzeit

Die Weißroten stoßen an und kommen auch zur ersten nennenswerten Torraumszene: Es läuft die sechste Minute, als Merkaj in der Frosinone-Box per Lochpass gesucht wird, Palmisani jedoch aus seinem Tor stürmt und den FCS-Stürmer antizipieren sowie im Nachfassen den Ball festmachen kann. Direkt im Gegenzug können die Gäste ihre erste Chance sogleich in die Führung ummünzen: Masiello versucht, einen hohen Ball per Kopf zu Adamonis zurückzuspielen, die Ablage fällt jedoch zu hoch und zu kurz aus, sodass Raimondo selbige abfangen kann, in der Folge Adamonis umkurvt und mit links zum 0:1 ins verwaiste Tor einschiebt (siebte Minute).

Der FCS ist um eine Reaktion bemüht, doch Bracaglia kommt in extremis vor den einschussbereiten Merkaj an das Spielgerät (neunte Minute), ehe etwas später eine einstudierte Freistoßvariante mit dem Kopfstoß des Stürmers der Weißroten endet, Palmisani jedoch sicher zupackt (16.). In Minute 19 bleibt der Frosinone-Schlussmann auch bei einem Fernschuss von Casiraghi souverän. Kurz darauf flankt Federico Davi aus dem rechten Halbfeld ins Zentrum, wo Casiraghis Kopfball etwas zu schwach ausfällt und somit kein Problem für Palmisani darstellt (22.). In der Folge entwickelt sich eine umkämpfte Partie, von vielen Unterbrechungen und mehreren gelben Karten begleitet; somit geht es mit dem knappen Rückstand aus der Sicht der Weißroten in die Kabinen.

Zweite Halbzeit

Beide Trainer nehmen vor Beginn der zweiten 45 Minuten Veränderungen vor: Mister Castori bringt Frigerio für El Kaouakibi in die Partie, während Gäste-Coach Alvini Francesco Gelli und Kvernadze durch Cichella und Fiori ersetzt. Die Weißroten kommen gut aus der Kabine: Ein Zedadka-Einwurf in der gegnerischen Hälfte kommt zu Merkaj, sein Versuch geht jedoch über das Frosinone-Tor (47.). Kurz darauf flankt Tait von rechts in die Mitte, dort kann Monterisi mit der Fußspitze in letzter Sekunde die Direktabnahme von Merkaj verhindern und zur Ecke abfälschen (52.). Es folgt die Aktion, die zum zwischenzeitlichen Ausgleich führt. Es läuft Spielminute 58, als Casiraghi einen Freistoß von links als Flanke in die Box der „Ciociari“ schlägt, wo Raimondo im Luft-Zweikampf mit Merkaj den Ellbogen ausfährt (58.); der VAR bittet den Unparteiischen zum On-Field-Review, zwei Minuten später ertönt der Elfmeterpfiff für die Hausherren.

Casiraghi übernimmt die Verantwortung, scheitert aber mit seinem Schuss in die linke untere Ecke am stark reagierenden Palmisani; Pecorino jedoch ist hellwach und staubt wuchtig mit links unter die Querlatte zum 1:1 ab (60.). Es dauert nur acht Minuten, bis die „Frusinati“ wieder in Front gehen: Ein Calò-Freistoß aus dem linken Halbfeld kommt im Fünfmeterraum auf und rauscht im Getümmel, an Freund und Feind vorbei, zum 1:2 in die Maschen (68.). Kurz darauf versucht Fiori nachzulegen, er scheitert mit seinem Abschluss von der Strafraumgrenze jedoch an Adamonis (73.).

Am anderen Ende zeigt der FCS in Person von Zedadka eine Reaktion, sein Rechtsschuss außerhalb des Strafraums fällt jedoch zu hoch aus (77.). Kurz darauf kommen die Weißroten zur Riesenchance auf den erneuten Ausgleich: Frigerio mit der Hereingabe von rechts, Merkaj schließt volley wuchtig aus der Drehung ab, doch Palmisani wehrt brillant zur Ecke ab (83.). Zwei Minuten später fällt auf der anderen Seite die Entscheidung. Ghedjemis wird von Cichella auf die Reise geschickt, er zieht von rechts in die Mitte, bleibt alleine vor Adamonis cool und trifft zum 1:3-Endstand (85.); nach einer anfänglichen Abseitsentscheidung wird das Tor nach Check des VAR doch noch anerkannt (87.).

In der fünften Minute der Nachspielzeit dringt Verdi nach Zuspiel von Veseli mit einem starken Dribbling links in den Strafraum ein und legt seinen gefühlvollen Abschluss haarscharf am langen rechten Eck vorbei (90+5.). Somit bleibt es bei der 1:3-Niederlage für den FC Südtirol vor der Länderspielpause.

FC SÜDTIROL – FROSINONE CALCIO 1:3 (0:1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Masiello (74. Bordon), El Kaouakibi (46. Frigerio); Zedadka, Casiraghi, Tronchin (79. Verdi), Tait ©️ (74. Crnigoj), F. Davi; Pecorino, Merkaj (88. Tonin).

Auf der Ersatzbank: Borra, Theiner, Mancini, Martini, Sabatini, Pietrangeli, Brik.

Trainer: Fabrizio Castori.

FROSINONE CALCIO (4-3-3): Palmisani; Bracaglia, Calvani, Monterisi ©️, A. Oyono; Koutsoupias, Calò (90+2. J. Gelli), F. Gelli (46. Cichella); Kvernadze (46. Fiori), Raimondo (80. Zilli), Fini (69. Ghedjemis).

Auf der Ersatzbank: Pisseri, Lolic, Corrado, J. Oyono, Masciangelo, Vergani, Barcella.

Trainer: Massimiliano Alvini.

SCHIEDSRICHTER: Marco Piccinini (Forlì) | Die Assistenten: Fabiano Preti (Mantua) & Ayoub El Filali (Alessandria) | Vierter Offizieller: Edoardo Manedo Mazzoni (Prato).

VAR: Niccolò Baroni (Florenz) | AVAR: Giacomo Paganessi (Bergamo).

TORE: 0:1 Raimondo (7.), 1:1 Pecorino (60.), 1:2 Calò (68.), 1:3 Ghedjemis (85.).

BESONDERES VORKOMMNIS: Palmisani pariert Foulelfmeter von Casiraghi (65.)

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Bracaglia (FRO | 30.), Kvernadze (FRO | 38.), Pecorino (FCS | 40.), Gelli (FRO | 45+1.), Monterisi (FRO | 50.), Mister Alvini (FRO | 60.), Calò (FRO | 62.), Koutsoupias (FRO | 89.), Bordon (FCS | 90+6.).

ANMERKUNGEN: teils bedeckter Himmel, Temperaturen um 12 °C. 3.666 Zuschauer, davon 133 Gästefans. | Eckenverhältnis: 3:4 (1:1) | Nachspielzeit: 4 min + 6 min.