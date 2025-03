Flock beendet Skeleton-WM auf Platz fünf

Von: apa

Die 35-jährige Tirolerin Janine Flock hat am zweiten Tag bei der Skeleton-WM in Lake Placid eine Aufholjagd gestartet und sich noch auf Platz fünf verbessert. Auf Bronze fehlten aber 57/100 Sekunden. Weltmeisterin wurde Kimberley Bos aus den Niederlanden, die sich vor Mystique Ro (USA/+0,67) durchsetzte. Julia Erlacher kam auf Platz 21. Bei den Männern wurde Alexander Schlintner Zwölfter, die Goldmedaille holte sich der Brite Matt Weston. Samuel Maier landete auf Platz 15.

“Unglaublich, dass ich nach drei so fehlerhaften Fahrten im vierten Lauf noch einmal so abliefern konnte. Bei uns im Skeleton ist die Dichte so enorm, dass bis zum Schluss alles passieren kann. Da raufen 15 Athletinnen um drei Medaillen. Es ist jetzt bei mir eine Mischung aus Ärger und Freude. Die Freude nehme ich mit in den Teambewerb”, sagte Flock.