Flutlichtspektakel in Bozen – Der FCS empfängt Modena

Bozen – Nach zwei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen steht für die Weißroten nun wieder ein eine Partie vor heimischer Kulisse an. Im Rahmen der zweiten „englischen Woche“ der Serie B (7. Spieltag) – Dienstag, den 26. September – empfängt der FCS im Drusus-Stadion Modena. Die Flutlichtpartie in der Bozner Fußballarena beginnt um 20.30 Uhr.

Der FC Südtirol ist nach den ersten fünf Ligaspielen weiterhin ungeschlagen. Mit zwei Siegen und drei Unentschieden haben die Weißroten bisher stets fleißig gepunktet. Am vergangenen Samstag holten Kapitän Fabian Tait & Co. ein wichtiges Unentschieden bei Ternana. Der FC Südtirol lief knapp 70 Minuten einem 1:0-Rückstand hinterher, konnte aber in der Nachspielzeit – dank des sicher verwandelten Elfmeters von Casiraghi – doch noch ausgleichen.

Was das Personal betrifft, muss Bisoli auch gegen Modena auf Silvio Merkaj verzichten. Der 25-jährige Angreifer zog sich in der vergangenen Woche eine Muskelverletzung ersten Grades am Unterschenkel zu.

Auch die Gäste aus der Emilia Romagna mussten bisher noch keine einzige Niederlage einstecken. Die „Gialli“ sind mit drei Siegen in die Meisterschaft gestartet und spielten zuletzt Unentschieden gegen Feralpisalò und Lecco.

Coach Paolo Bianco muss schon seit längerem auf den 22-jährigen Kleis Bozhanaj (Verletzung) verzichten. Fraglich ist der Einsatz von Mittelfeldspieler Mario Gargiulo, der zuletzt einen festen Schlag auf den linken Fuß abbekommen hatte und gegen Lecco nicht im Kader stand.

Der Trainer

Paolo Bianco war als Profifußballer für Foggia, Treviso, Catania, Cagliari, Atalanta und Sassuolo im Einsatz. Seine Karriere an der Seitenlinie begann mit dem Co-Trainer-Posten bei der Primavera von Sassuolo. Nach den Erfahrungen als Cheftrainer von Siracusa und Sicula Leonzio wurde er Teil des Trainerstabs von Roberto De Zerbi, zunächst bei Sassuolo und anschließend bei Schachtar Donezk. Im vergangenen Jahr gehörte er dem Mitarbeiterteam von Massimiliano Allegri bei Juventus Turin an. In diesem Sommer unterzeichnete er einen Zweijahresvertrag mit Modena.

Schlüsselspieler

Luca Strizzolo: Der großgewachsene Mittelstürmer, 31 Jahre alt, hat in der laufenden Meisterschaft bereits drei Treffer erzielt. Strizzolo zählt mit 200 Einsätzen (vier weitere in den Playoffs) und 47 Treffern zu den erfahrensten Angreifern der Serie B. Vor seinem Wechsel zu Modena im vergangenen Winter stürmte er für Perugia, Cremonese und Pordenone.

Luca Tremolada: Der 31jährige Mailänder wird oftmals als einer der letzten „wahren Zehner“ des italienischen Fußballs bezeichnet. In der letztjährigen Meisterschaft bereitete er zwölf Treffer vor, so viele wie kein anderer Serie B-Profi. Mit zehn Toren und sieben Assists hatte er zudem großen Anteil an der Rückkehr von Modena in die Serie B (Saison 2021/22). In der Spielzeit 2018/19 feierte Tremolada mit Brescia – als Meister – den Aufstieg in die Serie A.

Antonio Palumbo: Der zentrale Mittelfeldspieler, 27 Jahre alt, wechselte im Sommer von Ternana zu den „Gialli“. Palumbo wurde fußballerisch in Terni ausgebildet und verbrachte dort auch Großteils seiner Profikarriere. Im Laufe seiner Karriere war er außerdem für Trapani, Salernitana und Sampdoria im Einsatz.

Modenas Ersatztorwart Andrea Seculin wurde im Jugendsektor des FC Südtirol ausgebildet. Für die Profimannschaft des FCS spielte hingegen Giovanni Zaro, der in den vergangenen beiden Saisons 78 Pflichtspiele für die Weißroten absolvierte (fünf Tore, alle in der Serie B).

Der FC Südtirol ist die Mannschaft mit der größten Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. In den zweiten 45 Spielminuten haben die Weißroten sechs Zähler eingefahren und sieben der insgesamt elf erzielten Treffer verbucht. Gemeinsam mit Catanzaro stellt der FCS derzeit den zweitstärksten Angriff der Liga (Parma führt mit 12 Treffern). Modena-Coach Bianco darf sich hingegen über die zweitsicherste Abwehrreihe der Serie B freuen (2). Beide Gegentore fielen in der ersten Spielhälfte. In den ersten fünf Spielen sahen drei Gegnerspieler von Modena die rote Karte (gleichauf mit Cosenza und Palermo).

Der Unparteiische

Schiedsrichter der Partie ist Kevin Bonacina aus der Sektion Bergamo. Zur Seite stehen ihm am Dienstag die Assistenten Gaetano Massara (Reggio Calabria) und Mario Vigile (Cosenza) sowie der 4. Offizielle Ettore Longo (Cuneo). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Matteo Gariglio (Var; Pinerolo) und Manuel Volpi (Avar; Arezzo).

Das Match wird live auf Sky Sport und Dazn ausgestrahlt. Im Radio kann die Begegnung auf Rai 1 („Tutto il calcio“), Radio Dolomiti und Radio NBC mitverfolgt werden.

Die Bilanz

Fünf Siege ǀ null Unentschieden ǀ sieben Niederlagen

Dienstag, 26. September

18.15 Uhr: Cosenza-Cremonese

18.15 Uhr: Lecco-Feralpisalò

20.30 Uhr: Spezia-Brescia

20.30 Uhr: Ascoli-Ternana

20.30 Uhr: Reggiana-Pisa

20.30 Uhr: FC Südtirol-Modena

20.30 Uhr: Venedig-Palermo

Mittwoch, 27. September

20.30 Uhr: Catanzaro-Cittadella

20.30 Uhr: Como-Sampdoria

20.30 Uhr: Parma-Bari