Foxes gewinnen in letzter Sekunde

Bozen – Große Emotionen für die knapp 3.000 Zuschauer in der Sparkasse Arena in Bozen beim ersten Spiel nach der Länderspielpause. Der HCB Südtirol Alperia besiegt den EC iDM Wärmepumpen VSV mit 4:2. Das Spiel war bis 29 Sekunden vor dem Schlusspfiff ausgeglichen, bevor die Tore von DiGiacinto und Frigo (EN) die Kärntner bezwangen. Mit diesen drei Punkten und der gleichzeitigen Niederlage von Fehervar erobern die Foxes den ersten Platz in der Tabelle zurück und können sich nun auf ein Auswärtswochenende vorbereiten: am Freitag in Innsbruck (live auf DAZN) und am Sonntag in Salzburg (live auf TV33).

Spielbericht:

Trainer Glen Hanlon hat Dustin Gazley zurück im Kader, muss jedoch auf Giordano Finoro verzichten, der sich bei der Nationalmannschaft verletzt hat. Auch Enrico Miglioranzi fällt weiterhin aus.

Beide Teams brauchen ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden, doch VSV wird zuerst gefährlich, als Harvey einen Schuss von Rebernig spektakulär pariert. Die Foxes antworten mit einer Großchance: Christoffer setzt sich mit einer tollen Aktion durch und bedient Bradley, der aus aussichtsreicher Position das Außennetz trifft. Bozen versucht, das Spiel zu kontrollieren: Mantenuto probiert es mit einem Wraparound, und Salinitri schafft sich etwas Raum, wird jedoch erneut von Lamoureux gestoppt. Villach hingegen nutzt seine Chance: Rebernig, der kurz zuvor noch den Pfosten getroffen hatte, verwertet in der 12. Minute eine geniale Vorlage von Hughes und bringt die Gäste in Führung. Die Hausherren tun sich schwer, ins Spiel zurückzufinden, und geraten erneut in Gefahr, als Hughes aus dem Slot die Latte trifft. Erst in den letzten Minuten des Drittels kommen die Weiß-Roten wieder vors Tor der Gäste: Zuerst verfehlen Salinitri und Valentine knapp das Tor, und dann vergibt Helewka – unmittelbar vor der Sirene – nach einem Turnover der Österreicher den Ausgleich auf Franks Vorlage.

Bozen beginnt das zweite Drittel in Unterzahl, doch das Penalty-Killing funktioniert, und McClure verpasst nur knapp das Ausgleichstor. Doch es ist nur eine Frage von Sekunden, bis das verdiente 1:1 fällt: In der 25. Minute erobert Christoffer den Puck im Forecheck und bedient Salinitri, der unter die Latte trifft. Die Foxes, beflügelt vom Tor, bauen Druck auf und gehen in der 28. Minute in Führung: Frank spielt Helewka frei, der allein vor Lamoureux das obere Eck trifft. Die Kärntner versuchen mit der Klasse von Scherbak zurückzuschlagen, der Hancock bedient, dessen Schuss jedoch nur den Pfosten trifft. Ein weiteres Powerplay für den VSV erhöht den Druck, doch Harvey pariert aufmerksam den Schuss von Lindner.

Die Österreicher gleichen nach drei Minuten und neunzehn Sekunden im letzten Drittel aus: Nach einem Bully nimmt sich Scherbak den Puck und bezwingt den Bozner Torhüter am langen Pfosten. Das Spiel bleibt intensiv, beide Teams suchen die Entscheidung: Bozen vergibt das einzige Powerplay des Abends, während Hancock seine Chance zur Führung ungenutzt lässt. Der VSV bleibt gefährlich, als Wetzl auf Pearsons Vorlage das Tor verpasst. Nach dieser Schrecksekunde zwingt eine schnelle Kombination der Bozner Lamoureux zu einer Glanzparade. Die letzten zwei Minuten sind nervenaufreibend. Zunächst hält Harvey mit einer großartigen Parade gegen Richter sein Team im Spiel, und dann, 29 Sekunden vor Schluss, kommt der entscheidende Moment: Gazley findet Helewka am zweiten Pfosten, der den Schuss nicht überhastet, sondern auf DiGiacinto querlegt, der aus kurzer Distanz zur Führung trifft. Der VSV setzt noch einmal auf einen sechsten Feldspieler, doch Frigo erzielt das Empty-Net-Tor und besiegelt den 4:2-Endstand.

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 4 – 2 [0-1; 2-0; 2-0]

Tore: 11:30 Maximilian Rebernig (0-1); 24:40 Anthony Salinitri (1-1); 27:05 Adam Helewka (2-1); 43:19 Nikita Scherbak (2-2); 59:31 Cristiano DiGiacinto (3-2); 59:57 Luca Frigo EN (4-2)

Torschüsse: 38-20

Strafminuten: 4-2

Schiedsrichter: Berneker, Sternat / Pardatscher, Puff

Zuschauer: 2.930